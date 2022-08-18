Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа":

З’явилися дані, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у четвер, 18 серпня, у Львові запропонує українському президенту Володимиру Зеленському організувати його зустріч із російським бункерним дідом путіним.

Можу повторити свою фразу – росіяни ніколи не прощають спроб дружити з ними. І нагадати кримськотатарську приказку – не спирайся на воду, не вір росіянину.

Впевнений, що Зеленський нічого поганого у Львові не підпише. Але сам процес і те, як його обставлено з боку Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша (що вони не до Києва поїхали, а попросили Зеленського приїхати до Львова), виглядає, як на мене, аморально. Схоже, вони просто не хочуть бачити Бучу та інші міста, де росіяни вчинили величезну кількість військових злочинів. Це цинічно. Це виглядає як спроби домовитися про мир, ставши спиною до Освенцима – найбільшого концтабору, заснованого німецькими фашистами під час Другої світової. Наразі практично вся територія України – такий концтабір, створений російськими фашистами.

Коли на один кін із життями людей ставиться експорт зерна, комерція із зерном – це теж огидно.

Думаю, жодного штибу від цих переговорів не буде. Що ж до ситуації із Запорізькою АЕС… Все дуже просто.

Якщо ООН хоча б у напівмертвому вигляді існує, питання з демілітаризацією ЗАЕС, з вигнанням звідти російських військових буде вирішено. Якщо ні, це остаточно підтвердить, що Організація Об’єднаних Націй перетворилася на Організацію Об’єднаних Наці (без літери "й" наприкінці). Тому що вона і їй подібні, схоже, існують та діють виключно на користь диктатур, убивць та відвертих терористів. Адже лише вони мають бонуси від ООН. Їжу, як Північна Корея. Можливість блокувати важливі ініціативи та проповідувати з високої трибуни людиноненависницькі погляди та відверту брехню – як росія.

Читайте також: Категорія Світ ООН втрачає залишки ефективності: дипломати розповіли, чому не вдається покарати росію Африканські дипломати сильно піддаються впливу москви, і впевненість в успіху серед усіх членів ООН падає

Ситуація із ЗАЕС – "перевірка на вошивість", яку, на мою думку, ООН не пройде. І це підтвердить, що дні цієї організації скінчилися.

Думаю, Україні, США, іншим країнам, які зараз воюють зі злом, потрібно створювати іншу організацію, яка б стежила за глобальною безпекою. А ООН й інших – попросити звільнити приміщення.