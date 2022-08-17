ООН втрачає залишки ефективності: дипломати розповіли, чому не вдається покарати росію

Африканські дипломати сильно піддаються впливу москви, і впевненість в успіху серед усіх членів ООН падає

Попри те, що генеральний секретар ООН знову їде в Україну і згадує російське вторгнення чи не в кожній своїй промові, ефективність всієї організації у стримуванні агресора неухильно падає і ефективне покарання стає все більш примарним. Про це свідчать дипломати, опитані агентством Reuters.

"Оскільки війна затягується, стає все важче знайти розумні способи покарати росію", — сказав Річард Гоуен, директор ООН у незалежній Міжнародній кризовій групі. Оглядачі відзначають тенденцію до збільшення кількості країн, які утримуються на голосуваннях з питань, пов’язаних з росією. Це може сигналізувати про їхнє небажання публічно висловлюватись проти москви.

Дипломатичні джерела повідомили, що у червні Європейський Союз обмірковував план призначення експерта ООН для розслідування порушень прав людини в росії. Але цю ідею відклали через побоювання, що майже половина членів Ради ООН з прав людини в Женеві може виступити проти. До складу Ради входять 47 осіб. "Країни задаються питанням: чи справді так мудро бути серед тих, хто переміг росію?", — сказав Олаф Вінцек, директор женевського відділення німецького фонду Конрада Аденауера.

Заважає ефективному покаранню росії те, що вона є постійним членом Ради безпеки ООН і має право вето, за допомогою якого здатна захищати себе від тих же санкцій. Окрім того, африканські країни все більше демонструють, що перебувають під російським впливом. Як зазначила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, рф вдалось переконати їх у тому, що це саме західні санкції винні у глобальній продовольчій кризі, а не спровокована москвою війна в Україні. "Понад 17 африканських країн утрималися, побоюючись тактики залякування їх з боку росії. Тому ми маємо це усвідомлювати", — заявила вона у липні у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Так Томас-Грінфілд прокоментувала результати голосування за виключення росії з Ради ООН з прав людини.

Непрямо це підтвердив африканський дипломат, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності "Нас найбільше спантеличує ідея про те, що подібний конфлікт, по суті, заохочується до продовження на невизначений термін", — сказав він. Тим самим повторивши кремлівську пропаганду про те, що поставки західної зброї затягують війну.

Песимістичний прогноз щодо перспектив покарати рф через механізми ООН висловив також високопоставлений дипломат із Азії. Піком він назвав резолюцію з вимогою вивести російські війська з України, прийняту 2 березня. "Підтримка буде слабшати, тому що березневі резолюції є найвищою точкою; і стремління робити подальші дії не видно, якщо тільки не будуть перетнуті червоних ліній", — сказав він. У дипломатичному середовищі такими червоними лініями називають ядерну чи хімічну атаку, масові жертви серед цивільного населення чи анексію частини території України.

Читайте також: Категорія Україна Теракт у Оленівці: ООН відповіла на звернення України Для міжнародного розслідування потрібна згода всіх сторін

У виданні зазначають, що ситуацію могло би поліпшити виключення росії зі складу ООН – таку ініціативу уже висунула українська сторона Але для цього безпрецедентного кроку потрібна рекомендація Ради Безпеки, яку може заблокувати росія, а потім голосування в Генеральній Асамблеї. Іншим варіантом може бути відкликання повноважень представників президента росії володимира путіна, але для цього буде потрібна підтримка принаймні більшості членів Генеральної Асамблеї.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавнє засідання Ради безпеки ООН з питань обстрілів захопленої росіянами Запорізької АЕС показало, що, попри те, що країни-члени виступають за припинення бойових дій навколо станції, домогтися хоча би допуску на об’єкт інспекції МАГАТЕ Радбез не в стані.