Ердоган приїде до Львова на зустріч з Зеленським: говоритимуть про переговори з росією

Окрім президента Туреччини до Львова приїде генсек ООН

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір 18 серпня прибути до Львова, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, туди прибуде і генсек Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреш.

Як повідомляє "Анадолу" з посиланням на адміністрацію турецького президента, Ердоган має намір побувати у Львові на запрошення Зеленського з одноденним візитом.

Зокрема, Ердоган має намір обговорити з українським колегою всі аспекти двосторонніх відносин у рамках стратегічного партнерства.

Також повідомляється, що пізніше того ж дня у Львові відбудеться їхня зустріч із генсеком ООН.

В адміністрації президента Туреччини зазначили, що під час зустрічі сторони обговорять кроки, які можна зробити для завершення війни дипломатичним шляхом. У тому числі й із залученням механізму, створеного для розблокування експорту українського зерна на світові ринки.

Своєю чергою, Гутерреш заявив, що після візиту до Львова має намір вирушити до Стамбула, де 20 серпня відвідає Об’єднаний координаційний центр (ОКЦ), який здійснює контроль за проходженням суден з українським зерном.

Як повідомлялося раніше, 6 серпня Ердоган знову запропонував Зеленському і путін провести особисту зустріч на території Туреччини.

Після цього радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в Україні розуміють, що вести переговори з росією поки що не лише неможливо, а й небезпечно.