Переговори з росією зараз вести не можна: у Зеленського назвали причини

Як росія не зазнає повної поразки, вона точно не заспокоїться, впевнений Подоляк

Поки Туреччина робить усе можливе, щоби просунути мирні переговори між Україною, та росією, яка напала на нашу країну, всередині влади зростає розуміння того, що домовлятись наразі не тільки неможливо, але і небезпечно. Чому це так, пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв’ю іспанському виданню El Pais він повідомив, що зараз склалась ситуація, при якій неможливо знайти точку консенсусу. Втім, навіть якби вона була, апетити росії, яка так і не зазнала повноцінної поразки, згодом все одно би зросли і вже невдовзі війна би продовжилась.

За словами Подоляка, знайти консенсус насамперед заважає бажання росії залишити за собою окуповані українські території, на що категорично незгоден Київ. "Якщо переговори відбудуться сьогодні, росія захоче закріпити за собою окуповані території, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Це означатиме, що апетити росії зростуть, і через деякий час ми отримаємо продовження війни", — пояснив радник голови ОП.

Подоляк також спрогнозував, що навіть якщо Україна погодиться на такі поступки, період між війнами мирним не буде. Це стосується і Європи також, адже російська політика в разі відсутності жорсткого покарання за вторгнення, стане агресивнішою і це створить справжній хаос. "Європа дорого заплатить за це падінням якості життя. Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали росію з її території і щоб вона трансформувала свою нинішню агресивну політичну систему. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя", — вважає радник глави ОП.

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Він також наголосив, що закриті мають бути усі питання, які зараз викликають напруження у відносинах з росією. Тільки це може стати запорукою закінчення війни. Якщо хоч десь кремль вбачатиме свою силу і перемогу, він продовжить провокувати Європу, зокрема за допомогою таких контрольованих з москви територій, як Придністров’я та окуповані регіони Грузії, а також Північний Казахстан.

Нагадаємо, нещодавно про переговори знов заговорив максимально прихильний до путіна європейський політик – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Нинішній підхід західного світу він назвав подальшим провокуванням війни, а переговори – єдиною надією на мир. Аналітики розцінили цей крок, як ознаку того, що в російського диктатора закінчуються важелі впливу на світову політику.