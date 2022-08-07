Шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар про те, чому і як Путін намагається схили Захід до переговорів

Якось всі пропустили важливу заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який полетів в США, щоб розповісти, як закінчити війну. Виступив він перед Конфедерацією консервативних політичних дій (це республіканці та любителі Трампа). Сказав, що США дуже потрібен сильний лідер (мовляв, Байден не підходить). А ще заявив, що війну можна закінчити переговорами між США та РФ.

Сама ця заява могла б нічого не означати. Але поясню на пальцях, чому це дійсно може бути позицією Путіна:

Росія використала пул своїх політичних міньйонів, кожен з яких повторив один меседж: потрібні переговори. І бажано на рівні США та РФ.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор напередодні заявив, що необхідно оголосити перемир'я на п'ять років. Цю пропозицію він адресував США, РФ та Китаю. Раніше президент Мексики розповідав, що прагне зберегти "нейтралітет", а також під час війни в Україні погодився відкрити в себе нове консульство Росії. Це важливо, бо за період повномасштабної війни консульства відкрили в Білорусі, Узбекистані та Казахстані. Для РФ це спосіб доказати, що не має зовнішньої ізоляції.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після особистої зустрічі з Путіним теж заявив, що Росія хоче "мирних перемовин", але при цьому не уточнив, з ким ці переговори хочуть проводити.

Навіщо це Путіну?

Він зрозумів, що дотиснути Зеленського на "мирний план" з анексією нових територій не виходить. Тому планує "продати" цю ідею США. Мовляв, треба зупинитись на тому, що є зараз (з окупацією Херсонської області, з захопленими 20% території України), а вже потім домовлятись. Путін вірить, що Зеленським керують з Білого дому і там його швидко переконають.

Росії потрібна пауза для того, щоб поновити сили, знайти більше союзників. Підготуватись до наступного етапу війни. А ще — позбутись статусу агресора і створити враження, що це "конфлікт" надовго, тому треба повертатись до практики "бізнес ас южуал" і "не плодити русофобію".

Після паузи Путін неодмінно нападе ще раз. Але цього разу вже з розумінням того, що в Україні його не зустрічатимуть хори колаборантів та "малоросів" і трьома днями не обійдеться.

Що з цього варто розуміти?

Будь-який "мирний план Путіна" — насправді план наступної фази війни, для якої йому потрібен час.

До кульгавого нарешті дійшло, що його "спецоперація" провалюється.

Всі "консерви" Путіна в найближчі тижні себе проявлять. Тому слухаємо, хто ще наполягає на негайних переговорах без виведення військ РФ з територій України (в тому числі окупованих), та запам'ятовуємо.

Ну і ще працюємо на перемогу та допомагаємо ЗСУ! Цілком можливо, що вимушену втечу своїх військ з окупованої Херсонщини дуже скоро Путін зможе назвати "гуманітарним кроком" для початку мирних переговорів.