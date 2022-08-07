Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар о том, почему и как Путин пытается склонить Запад к переговорам

Как-то все пропустили важное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, улетевшего в США, чтобы рассказать, как закончить войну. Выступил он перед Конфедерацией консервативных политических действий (это республиканцы и любители Трампа). Сказал, что США очень нужен сильный лидер (мол, Байден не подходит). А еще заявил, что войну можно завершить переговорами между США и РФ.

Само это заявление могло бы ничего не означать. Но объясню на пальцах, почему это действительно может быть позицией Путина:

Россия использовала пул своих политических миньонов, каждый из которых повторил один месседж: нужны переговоры. И желательно на уровне США и РФ.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что необходимо объявить перемирие на пять лет. Это предложение он адресовал США, РФ и Китаю. Ранее президент Мексики рассказывал, что стремится сохранить "нейтралитет", а также во время войны в Украине согласился открыть новое консульство России. Это важно, потому что за период полномасштабной войны консульства были открыты в Беларуси, Узбекистане и Казахстане. Для РФ это способ доказать, что нет внешней изоляции.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после личной встречи с Путиным тоже заявил, что Россия хочет мирных переговоров, но при этом не уточнил, с кем эти переговоры хотят проводить.

Зачем это Путину?

Он понял, что дожать Зеленского на "мирный план" с аннексией новых территорий не выходит. Потому планирует "продать" эту идею США. Мол, нужно остановиться на том, что сейчас есть (с оккупацией Херсонской области, с захваченными 20% территории Украины), а уже потом договариваться. Путин верит, что Зеленским руководят из Белого дома и там его скоро убедят.

России нужна пауза для того, чтобы восстановить силы, найти больше союзников. Подготовиться к следующему этапу войны. А еще — избавиться от статуса агрессора и создать впечатление, что это "конфликт" надолго, поэтому нужно возвращаться к практике "бизнес эз южуал" и "не плодить русофобию".

После паузы Путин непременно нападет снова. Но на этот раз уже с пониманием того, что в Украине его не будут встречать хоры коллаборантов и малороссов и тремя днями не обойдется.

Что из этого следует понимать?

Любой "мирный план Путина" — на самом деле план следующей фазы войны, для которой ему нужно время.

До хромого наконец-то дошло, что его "спецоперация" проваливается.

Все "консервы" Путина в ближайшие недели себя проявят. Поэтому слушаем, кто настаивает на немедленных переговорах без вывода войск РФ с территорий Украины (в том числе оккупированных), и запоминаем.

Ну и еще работаем на победу и помогаем ВСУ! Вполне возможно, что вынужденное бегство своих войск с оккупированной Херсонщины очень скоро Путин сможет назвать "гуманитарным шагом" для начала мирных переговоров.