Эрдоган приедет во Львов на встречу с Зеленским: будут говорить о переговорах с россией

Помимо президента Турции во Львов приедет генсек ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 18 августа прибыть во Львов, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, туда же прибудет и генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на администрацию турецкого президента, Эрдоган намерен побывать во Львове по приглашению Зеленского с однодневным визитом.

В частности Эрдоган имеет намерение обсудить с украинским коллегой все аспекты двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства.

Также сообщается, что позже в тот же день во Львове пройдет их встреча с генсеком ООН.

В администрации президента Турции отметили, что во время встречи стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для завершения войны дипломатическим путем. В том числе и с задействованием механизма, который был создан для разблокировки экспорта украинского зерна на мировые рынки.

В свою очередь Гутерриш заявил, что после визита во Львов намерен отправиться в Стамбул, где 20 августа посетит Объединенный координационный центр (ОКЦ), осуществляющий контроль за прохождением судов с украинским зерном.

Как сообщалось ранее, 6 августа Эрдоган вновь предложил Зеленскому и путину провести личную встречу на территории Турции.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в Украине понимают, что вести переговоры с россией пока не только невозможно, но и опасно.