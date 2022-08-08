Переговоры с россией сейчас вести нельзя: у Зеленского назвали причины

Как Россия не потерпит полное поражение, она точно не успокоится, уверен Подоляк

Пока Турция делает все возможное, чтобы продвинуть мирные переговоры между Украиной и напавшей на нашу страну россией, внутри власти растет понимание того, что договариваться пока не только невозможно, но и опасно. Почему это так, объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью испанскому изданию El Pais он сообщил, что сейчас сложилась ситуация, при которой невозможно найти точку консенсуса. Впрочем, даже если бы она была, аппетиты россии, так и не потерпевшей полноценного поражения, со временем все равно бы выросли и уже вскоре война бы продолжилась.

По словам Подоляка, найти консенсус, прежде всего, мешает желание россии оставить за собой оккупированные украинские территории, на что категорически не согласен Киев. "Если переговоры состоятся сегодня, россия захочет закрепить за собой оккупированные территории, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области. Это будет означать, что аппетиты россии вырастут, и через некоторое время мы получим продолжение войны", — объяснил советник главы ОП.

Подоляк также спрогнозировал, что даже если Украина согласится на такие уступки, период между войнами мирным не будет. Это касается и Европы также, ведь российская политика в случае отсутствия жесткого наказания за вторжение станет более агрессивной и это создаст настоящий хаос. "Европа дорого заплатит за это падением качества жизни. Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически выгнали россию с ее территории и чтобы она трансформировала свою нынешнюю агрессивную политическую систему. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни", — считает советник. главы ОП.

Он также подчеркнул, что закрыты должны быть все вопросы, которые сейчас вызывают напряженность в отношениях с россией. Только это может стать залогом окончания войны. Если хоть где-то кремль будет видеть свою силу и победу, он продолжит провоцировать Европу, в частности, с помощью таких контролируемых из москвы территорий, как Приднестровье и оккупированные регионы Грузии, а также Северный Казахстан.

Напомним, недавно о переговорах вновь заговорил максимально благосклонный к пути европейский политик – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Нынешний подход западного мира он назвал дальнейшим провоцированием войны, а переговоры – единственной надеждой на мир. Аналитики расценили этот шаг как признак того, что у российского диктатора заканчиваются рычаги влияния на мировую политику.