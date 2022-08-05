Нужны переговоры рф и США: Орбан вновь оскандалился заявлением о войне в Украине

Венгрия продолжает занимать весьма неоднозначную позицию насчет войны в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан угодил в очередной скандал, связанный с войной в Украине, почти сразу после неоднозначных заявлений о необходимости менять подход к санкциям против россии. Теперь политик уверяет, что боевые действия в Украине могут закончиться только после переговоров американских и российских лидеров, которые найдут между собой возможность дойти к компромиссу и заключить мир.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на The Guardian. Таким громким заявлением Орбан отличился во время выступления на саммите консервативной партии в Техасе, США.

По словам Орбана, соседние с Украиной страны, в том числе Венгрия, очень нуждаются "в сильных лидерах", которые могли бы дойти до мирного соглашения в этой войне. Нынешняя же стратегия большинства мировых политиков, считает он, является лишь усугублением ситуации и снижает любые шансы на мир.

"Без американо-российских переговоров мира в Украине никогда не будет, — заявил Виктор Орбан. — Все больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха".

На деле же Виктор Орбан вряд ли заботится конкретно об Украине, пытаясь решить вопрос войны, касающийся нашей страны без участия ее представителей. Премьер Венгрии во время выступления упомянул, что их государство предоставило убежище почти миллиону украинцев за время войны. Вероятно, именно эта ситуация и угнетает Орбана.

Среди прочего венгерский политик заявил, что Европа якобы нуждается в сильной Америке, которая будет иметь соответствующего лидера. Таким образом он, по факту, мягко намекнул на свое пренебрежительное отношение к нынешнему президенту Штатов Джо Байдену.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на заявление правительства Венгрии о неэффективности санкций против россии отреагировали в МИД Украины. Спойлер — нет, отказываться от санкционного давления никто не собирается.