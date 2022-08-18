росія виступила з новою погрозою щодо Запорізької АЕС

Противник має на меті виведення з роботи 5-6 енергоблоків, що повністю застопорить роботу ЗАЕС

Роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції, яку окупанти планували під'єднати до російської мережі, можуть повністю зупинити. Такі погрози сиплються з боку військового командування противника.

Про це у четвер, 18 серпня, пише пропагандистське видання "риа новости", посилаючись на слова начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних російських сил генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", — заявив він.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили ЗАЕС ще у перші тижні військового протистояння. Противник зберігає на території станції свою бойову техніку та боєприпаси. Водночас веде звідти обстріли українських позицій.

Також "Телеграф" повідомляв, як голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю України та закликав надати відомству дозвіл на інспекцію станції.

Крім того, відомо, що, згідно з деякими даними, росіяни замінували територію станції, після чого стягнули туди свою військову техніку.