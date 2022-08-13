Обстріл Запорізької АЕС: інженер станції пояснив весь план росіян

Дії росіян можуть призвести до ядерної катастрофи

Окупанти на Запорізькій АЕС намагаються привести її до стану "блекауту", щоб шантажем змусити її співробітників під'єднати станцію до російської мережі.

Як розповів один з інженерів електростанції в інтерв’ю ВВС, все почалося з того, що співробітники "Росатому" просили провести екскурсії ядерним об’єктом, а потім вимагали її карти. Після цього й почалися обстріли.

"Вони знають, куди стріляти, щоб було "боляче", але "не смертельно". Вони як вертухаї у СІЗО або співробітники ФСБ — б’ють так, щоб синців не було, але ти запам’ятав назавжди", — сказав він.

Інженер поставив у приклад недавній обстріл, під час якого було розбито азотно-кисневу станцію. Це катастрофа для АЕС, але не особливо впливає на роботу її енергоблоків.

Також вони знищують лінії електропередач, які зв’язують станцію з енергосистемою України. Хоч це й не надто позначиться на всій Україні, але для ЗАЕС подібне може бути фатальним.

"Атомна електростація не може працювати в нікуди. Вона має кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом усі споживачі зникають — станція "захлинається", енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий "блекаут", — зазначив він.

Проблема, каже він, полягає в тому, що енергоблок має отримувати енергію для роботи насосів, що охолоджують ядерне паливо. Якщо станція залишиться зовсім без електрики, це може призвести до ядерної катастрофи.

Тому необхідно, щоб хоча б один з енергоблоків продовжував роботу і був підключений до будь-якої енергомережі.

У цьому й полягає план росіян, які, знищивши останню лінію зв’язку з українською мережею, готові "надати допомогу" шляхом підключення АЕС до російської енергомережі через лінію Мелітополь-Джанкой. Тим самим станція у разі "блекауту" зможе отримати енергію для підтримки роботи насосів охолодження ядерного палива.

"Тобто росіяни спеціально влаштовують нам "блекаут", щоб потім нам "допомогти". Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розіб’ють останню лінію", — додав інженер.

Як повідомлялося раніше, президент НАЕК "Енергоатом" нещодавно розповів, що росіяни вже передали на станцію плани щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі через окупований Крим.