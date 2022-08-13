Обстрелы Запорожской АЭС: инженер станции объяснил весь план россиян

Действия россиян могут привести к ядерной катастрофе

Оккупанты на Запорожской АЭС пытаются привести ее к состоянию "блэкаута", чтобы шантажом заставить ее сотрудников подключить станцию к российской сети.

Как рассказал один из инженеров электростанции в интервью BBC, все началось с того, что сотрудники "Росатома" просили провести экскурсии по ядерному объекту, а затем потребовали ее карты. После этого и начались обстрелы.

"Они знают, куда стрелять, чтобы было "больно", но "не смертельно". Они как вертухаи в СИЗО или сотрудники ФСБ бьют так, чтобы синяков не было, но ты запомнил навсегда", — сказал он.

Инженер поставил в пример недавний обстрел, в ходе которого была разбита азотно-кислородная станция. Это является катастрофой для АЭС, но не особо влияет на работу ее энергоблоков.

Также они уничтожают линии электропередачи, которые связывают станцию с энергосистемой Украины. Хоть это и не особо отразится на всей Украине, но для ЗАЭС подобное может быть фатальным.

"Атомная электростация не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают – станция "захлебывается", энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый "блэкаут", — отметил он.

Проблема, говорит он, заключается в том, что энергоблок должен получать энергию для работы насосов, охлаждающих ядерное топливо. В случае, если станция останется совсем без электричества, то это может привести к ядерной катастрофе.

Поэтому необходимо, чтобы хотя бы один из энергоблоков продолжал работу и был подключен к любой энергосети.

В этом и заключается план россиян, которые, уничтожив последнюю линию связи с украинской сетью, готовы "предоставить помощь" путем подключения АЭС с российской энергосетью через линию Мелитополь-Джанкой. Тем самым станция в случае "блэкаута" сможет получить энергию для поддержания работы насосов охлаждения ядерного топлива.

"То есть россияне специально устраивают нам "блэкаут", чтобы потом нам "помочь". Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разобьют последнюю линию", — добавил инженер.

Как сообщалось ранее, президент НАЭК "Энергоатом" недавно рассказал, что россияне уже передали на станцию планы по переподключению ЗАЭС к российской энергосети через оккупированный Крым.