"Технически сложно": мэр Энергодара оценил возможность подключения ЗАЭС к российской системе

Оккупанты хотят использовать мощности для своей выгоды

Запорожская атомная станция, что в Энергодаре, захвачена российскими войсками. Кроме постоянных обстрелов с целью ядерного шантажа, ее также могут подключить к российской энергетической системе.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью "РБК-Украина" отметил, что это технически сложная, но возможная процедура. На данный момент ЗАЭС отсоединена от российской энергетической системы.

Запорожская АЭС работает в единой сети с европейской системой. Частота работы одинаковая с российской, но работают они не синхронно, рассказал Орлов, отметив, что все блоки рассинхронизированы. Подсоединить ЗАЭС к российской системе непросто и требует значительной технической подготовки и отработки вопросов по переподключению. Отметим, что Орлов работал на АЭС более 10 лет.

Напомним, несколько дней назад стало известно, про передачу на ЗАЭС от "Росатома" плана переподключения к российской системе. Оккупанты придумали как переключить ЗАЭС на Крым, сначала отключив юг Украины. Если им удастся эта идея и ЗАЭС начнет работать на российской частоте, подключить ее к украинской сети будет нельзя.

Из-за обстрелов станция частично повреждена, также существует опасность из-за большого количества боеприпасов российских военных. Как ранее сообщал "Телеграф", оккупанты не хотят делать из ЗАЭС демилитаризованную зону. В "Энергоатоме" предупреждают — вопрос нужно решить до зимы, чтобы успеть отремонтировать инфраструктуру.