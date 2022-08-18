Запорожская АЭС и россия: стало известно, о чем Зеленский говорил с генсеком ООН

Не обошли вниманием и тему освобождения из плена украинских военных и медиков

Во Львове в четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем для обсуждения вопросов, беспокоящих как нашу страну, так и международное сообщество. В частности, тема обстрелов со стороны российских оккупантов Запорожской АЭС. Об этом глава государства сообщил в собственном Telegram-канале.

По словам Зеленского, ему удалось договориться с генсеком ООН по продолжению координации в реализации зерновой инициативы и обсудить направления ее развития. Не обошли вниманием тему принудительной депортации украинцев из временно оккупированных городов в россию, а также освобождение из плена военнослужащих и медиков.

Отдельно генсек ООН и президент Украины говорили об обстрелах Запорожской АЭС, которые систематически совершают российские военные.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов, а также тот факт, что они начали стягивать на атомный объект взрывчатку, привели к тому, что ситуация на станции полностью вышла из-под контроля. МАГАТЭ буквально умоляет допустить туда проверку, отметив, что россияне нарушили все принципы ядерной безопасности. Тем временем командование вражеской армии выступило с новыми угрозами по работе Запорожской АЭС.