россия выступила с новой угрозой насчет Запорожской АЭС

Работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которую оккупанты планировали подключить к российской сети, могут полностью остановить. Такие угрозы сыплются со стороны военного командования противника.

Об этом в четверг, 18 августа, пишет пропагандистское издание "риа новости", ссылаясь на слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных российских сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

"Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", — заявил он.

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