Зеленський висловився про відправку експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Лише місія МАГАТЕ може гарантувати, що ядерна безпека на ЗАЕС дотримуватиметься

Україна готова забезпечити контроль за ситуацією на Запорізькій АЕС з боку Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), а росія має вивести з території ЗАЕС своїх солдатів та військову техніку.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, українські дипломати та атомники перебувають у постійному контакті з представниками МАГАТЕ та працюють над тим, щоб відправити на станцію міжнародну місію.

"Лише абсолютна прозорість та контрольованість ситуації на ЗАЕС та навколо неї для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки", — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що окупаційна армія має відійти з території ядерного об’єкта разом із технікою без жодних умов і якнайшвидше.

Також він додав, що місію МАГАТЕ може бути відправлено легальним способом, дуже швидко та ефективно.

Як повідомлялося раніше, 14 серпня 42 країни світу звернулися до росії із закликом вивести свої війська з території Запорізької АЕС та дотримуватися принципів міжнародного права. Росіяни та їхні колаборанти у відповідь традиційно звинуватили Україну в обстрілі.