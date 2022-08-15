Окупанти відповіли Заходу щодо Запорізької АЕС

Порушників запропонованого режиму колаборант Рогов пропонує карати якнайжорстокішим чином

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області відповіла на спільну заяву 42 країн світу із закликом вивести російські війська з території найбільшої атомної станції Європи – ЗАЕС у зайнятому росіянами Енергодарі. Як заявив "член головної ради адміністрації" окупованої частини регіону, колаборант Володимир Рогов, навколо станції треба установити "режим тиші".

"Керівництву ООН і голові дипломатії Єврозоюзу потрібно не про демілітаризацію заявляти, а про введення режиму тиші", — цитує слова Рогова пропагандистське РІА "Новості". Він також закликав запроваджувати про тих, хто порушуватиме цей режим, "якнайжорстокіші санкції". При цьому Рогов звинуватив у обстрілах Запорізької АЕС українську владу. При цьому він повторив звинувачення про ядерний шантаж і ризик ядерної катастрофу для всього світу, які лунають на адресу рф, але перевівши їх у бік України.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни зробили окуповану АЕС одним зі своїх плацдармів, розташувавши там значну кількість військової техніки. Зокрема, з території станції ведуться обстріли Нікополя на Дніпропетровщині. За деякими даними, чимало приміщень ЗАЕС заміновані. МАГАТЕ каже про повну втрату контролю над об’єктом. Разом з тим, росіяни самі обстрілюють окуповану електростанцію, тим самим піддаючи її ризику вибуху. При цьому звинувачення в цих обстрілах звучать з боку окупантів на адресу ЗСУ. Світова спільнота цим словам не вірить. У той же час експерти твердять, що у разі вибуху на ЗАЕС найбільше постраждають саме російські регіони, а радіоактивна хмара від нього з великою ймовірністю накриє москву.