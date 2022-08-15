Оккупанты ответили Западу насчет Запорожской АЭС

Нарушителей предложенного режима коллаборант Рогов предлагает наказывать жесточайшим образом

Оккупационная "администрация" Запорожской области ответила на совместное заявление 42 стран мира с призывом вывести российские войска с территории крупнейшей атомной станции Европы – ЗАЭС в занятом россиянами Энергодаре. Как заявил "член главного совета администрации" оккупированной части региона, коллаборант Владимир Рогов, вокруг станции нужно установить "режим тишины".

"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза нужно не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины", — цитирует слова Рогова пропагандистское РИА "Новости". Он также призвал вводить против тех, кто будет нарушать этот режим, "жесточайшие санкции". При этом Рогов обвинил в обстрелах Запорожской АЭС украинские власти. При этом он повторил обвинения о ядерном шантаже и риске ядерной катастрофы для всего мира, которые раздаются в адрес россии, но переведя их в сторону Украины.

Как сообщал "Телеграф", россияне сделали оккупированную АЭС одним из своих плацдармов, разместив там значительное количество военной техники. В частности, с территории станции ведутся обстрелы Никополя в Днепропетровской области. По некоторым данным, многие помещения ЗАЭС заминированы. МАГАТЭ говорит о полной потере контроля над объектом. Вместе с тем, россияне сами обстреливают оккупированную электростанцию, тем самым подвергая ее риску взрыва. При этом обвинения в этих обстрелах звучат со стороны оккупантов в адрес ВСУ. Мировое сообщество этим словам не верит. В то же время эксперты утверждают, что в случае взрыва на ЗАЭС больше всего пострадают именно российские регионы, а радиоактивное облако от него с большой вероятностью накроет москву.