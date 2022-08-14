42 країни звернулися до росії через Запорізьку АЕС

Ядерний шантаж Росії не залишився непоміченим

Світова спільнота закликає росію вивести війська із Запорізької АЕС. Відповідну заяву підписали 42 країни.

Як повідомляється в заяві, розміщеній на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні, перебування окупаційних військ на території електростанції створює загрози для її безпечної роботи.

Вони наголосили, що російська агресія проти України порушує принципи міжнародного права та Хартії ООН, а наявність російських військ на території ЗАЕС ставить під загрозу ядерну безпеку.

"Розгортання російських військових та озброєння на території станції є неприйнятним і є ігноруванням принципів безпеки та запобігання ризикам, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати", — йдеться в повідомленні.

Країни-підписанти закликали росію вивести війська з території ЗАЕС, як і з решти території України в її міжнародно визнаних кордонах, щоб персонал станції міг виконувати свою роботу в безпеці та без стороннього втручання.

Також вони засудили спроби Росії через дезінформацію виправдати свої дії в Україні.

Підпис під документом поставили всі країни ЄС та сам Євросоюз як окремий підписант. Також до них приєдналися Норвегія, Великобританія, США, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Туреччина.

Як повідомлялося раніше, останніми днями окупанти збільшили кількість обстрілів на території Запорізької АЕС. Один із інженерів станції пояснив, що росіяни мають у планах перебити всі лінії електропередачі, які ведуть на підконтрольну територію України, а потім змусити персонал підключитися до російської енергомережі, щоб запобігти ядерній катастрофі.