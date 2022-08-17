Зеленский высказался об отправке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Лишь миссия МАГАТЭ может гарантировать, что ядерная безопасность на ЗАЭС будет соблюдаться

Украина готова обеспечить контроль за ситуацией на Запорожской АЭС со стороны Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), а россия должна вывести с территории ЗАЭС своих солдат и военную технику.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, украинские дипломаты и атомщики находятся в постоянном контакте с представителями МАГАТЭ и работают над тем, чтобы отправить на станцию международную миссию.

"Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что оккупационная армия должна отойти с территории ядерного объекта вместе с техникой без всяких условий и как можно быстрее.

Также он добавил, что миссия МАГАТЭ может быть отправлена легальным способом, очень быстро и эффективно.

Как сообщалось ранее, 14 августа 42 страны мира обратились к россии с призывом вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и соблюдать принципы международного права. Россияне и их коллаборанты в ответ традиционно обвинили Украину в обстрелах.