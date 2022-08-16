Хочуть пограти на "ядерних нервах": Резніков пояснив дії окупантів на Запорізькій АЕС

Окупанти шантажують світ обстрілами ЗАЕС

Обстріли росіянами території біля Запорізької АЕС та міста Енергодар, в якому вона розташована, є спробою пограти на "ядерних нервах" світової спільноти.

Як розповів глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки", своїми обстрілами росіяни намагаються тримати в заручниках весь світ, а також, можливо, використовувати ЗАЕС як "мирну ядерну зброю".

Він також зазначив, що росіяни спробують під'єднати станцію до своєї енергомережі та тим самим відключити подачу електрики на підконтрольні Україні території.

Водночас міністр зазначив, що Україна перенесла ядерну катастрофу на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а тому не може бути причетною до обстрілів ЗАЕС, оскільки чудово розуміє, наскільки це небезпечно.

"Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання", — сказав він.

Резніков додав, що через це Україна закликає втрутитися в цю ситуацію не лише МАГАТЕ, а й усю світову спільноту, щоб не допустити повторення ядерної катастрофи в Європі.

Як повідомлялося раніше, 14 серпня 42 країни світу звернулися до росії із закликом вивести свої війська з території Запорізької АЕС та дотримуватися принципів міжнародного права. Росіяни та їхні колаборанти у відповідь традиційно звинуватили Україну в обстрілі.