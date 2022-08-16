Хотят поиграть на "ядерных нервах": Резников объяснил действия оккупантов на Запорожской АЭС

Оккупанты шантажируют мир обстрелами ЗАЭС

Обстрелы россиянами территории возле Запорожской АЭС и города Энергодар, в котором она расположена, являются попыткой поиграть на "ядерных нервах" мирового сообщества.

Как рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки", своими обстрелами россияне пытаются держать в заложниках весь мир, а также, возможно, использовать ЗАЭС в качестве "мирного ядерного оружия".

Он также отметил, что россияне попытаются подключить станцию к своей энергосети и тем самым отключить подачу электричества на подконтрольные Украине территории.

Вместе с тем министр отметил, что Украина перенесла ядерную катастрофу на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а потому не может быть причастна к обстрелам ЗАЭС, так как отлично понимает, насколько это опасно.

"Именно украинцы знают, что такое Чернобыльская трагедия. Сколько человек погибло потом от этого излучения", — сказал он.

Резников добавил, что из-за этого Украина призывает вмешаться в эту ситуацию не только МАГАТЭ, но и все мировое сообщество, чтобы не допустить повторения ядерной катастрофы в Европе.

Как сообщалось ранее, 14 августа 42 страны мира обратились к россии с призывом вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и соблюдать принципы международного права. Россияне и их коллаборанты в ответ традиционно обвинили Украину в обстрелах.