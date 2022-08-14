42 страны обратились к россии из-за Запорожской АЭС

Ядерный шантаж россии не остался незамеченным

Мировое сообщество призывает россию вывести войска с Запорожской АЭС. Соответствующее заявление подписали 42 страны.

Как сообщается в заявлении, размещенном на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене, пребывание оккупационных войск на территории электростанции создает угрозы для ее безопасной работы.

Они отметили, что российская агрессия против Украины нарушает принципы международного права и Хартии ООН, а наличие российских войск на территории ЗАЭС ставит под угрозу ядерную безопасность.

"Развертывание российских военных и вооружение на территории станции — неприемлемо и является игнорированием принципов безопасности и предотвращения рисков, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать", — говорится в сообщении.

Страны-подписанты призвали россию вывести войска с территории ЗАЭС, как и со всей остальной территории Украины в ее международно признанных границах, чтобы персонал станции мог выполнять свою работу в безопасности и без постороннего вмешательства.

Также они осудили попытки россии через дезинформацию оправдать свои действия в Украине.

Подпись под документом поставили все страны ЕС и сам Евросоюз как отдельный подписант. Также к ним присоединились Норвегия, Великобритания, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Грузия, Молдова, Северная Македония и Турция.

Как сообщалось ранее, в последние дни оккупанты увеличили количество обстрелов на территории Запорожской АЭС. Один из инженеров станции объяснил, что россияне имеют в планах перебить все линии электропередачи, ведущие на подконтрольную территорию Украины, а затем заставить персонал подключиться к российской энергосети, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.