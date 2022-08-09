На ЗАЭС будет рф или выжженная земля: военные эксперты объяснили суть новой провокации путина

Фейковое заявление могли распространить, чтобы отвлечь внимание от существующей угрозы

Российские оккупанты создают опасную ситуацию на Запорожской АЭС, обстреливая с ее территории Никополь, расположив неподалеку свою технику и части, а также угрожая миру обстрелами атомной станции. При этом они всячески открещиваются от обстрелов ЗАЭС. Накануне в сети был распространен скриншот сообщения из соцсети, где цитировали якобы генерал-майора Валерия Васильева. Он якобы угрожал сделать территорию "выжженной пустыней", если она не будет российской.

Как отмечают исследователи Института изучения войны (ISW), сообщение, вероятно, ложное и может отвлекать внимание от реальных рисков. Среди них аналитики назвали минирование станции и небезопасное хранение орудия возле ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов.

В ISW считают, что риск ядерной катастрофы россия использует, чтобы давить на Запад и снизить военную поддержку украинского контрнаступления. Что же касается якобы заявления Васильева, то по данным городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, Валерий Васильев, генерал, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты действительно почти три месяца руководи оккупантами в Энергодаре и Мелитополе. Мэр отмечает, что на его совести не только пропаганда, но и отправка людей на пытки. Но он в начале мая "исчез".

В российском минобороны заявили, что Васильев якобы находится в Узбекистане. Но вне зависимости от происхождения текста, исследователи считают, что сообщение косвенное и не является официальным.

Скриншот того самого сообщения якобы с цитатой Васильева

По имеющимся данным, внутри территории ЗАЭС вырыли траншеи и, вероятно, установили огневые позиции. Также было опубликовано видео, но котором видно движение военной бронетехники и грузовиков возле здания с первым атомным реактором. Россияне используют станцию как "ядерный щит", атакуя с июля Никополь с позиций внутри или возле АЭС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после обстрелов АЭС, президент Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российского атомного сектора.