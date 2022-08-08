Это не мы: песков поразил циничными заявлениями о ЗАЭС и "референдумах" в Украине

российская сторона продолжает отрицать свою причастность к своим кровавым преступлениям в Украине

путинский приспешник дмитрий песков цинично прокомментировал жесткий обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре, отрицая причастность российской армии. А также обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом предоставить жителям оккупированных территорий возможность провести так называемые "референдумы".

Как пишут росСМИ, соответствующую информацию представитель президента россии обнародовал в понедельник, 8 августа, подчеркнув, что удары, якобы наносимые Украиной по Запорожской атомной электростанции, могут повлечь за собой катастрофические последствия для большого количества территорий.

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"Обстрелы Украиной Запорожской АЭС — чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усиления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы" — заявил он.

Кроме того, путинский спикер прокомментировал вероятность проведения так называемых "референдумов" на территории временно оккупированного Донбасса. По его словам, решения по их проведению должны принимать исключительно жители "освобожденных" от "нацистов" территорий, а не россии и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому разговаривать об этом не с властью рф, а непосредственно с гражданами Донбасса.

"Эти планы по референдуму — у жителей региона, а не у москвы. Нужно понять, к кому обращается Зеленский. Мы — неверный адрес, надо обращаться к своим гражданам, чтобы понять, почему они не на его стороне. Пока нет переговоров, нет предпосылок к ним", — объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские кафиры заставляли персонал Запорожской АЭС открыть помещение энергоблоков, чтобы разместить там взрывчатые вещества.