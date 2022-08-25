"Вони не винні": болгарський футболіст підтримав росіян

Спортсмен раніше грав у росії

Російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Болгарський футболіст Благой Георгієв заступився за російських футболістів.

Відповідну заяву футболіст зробив у коментарі для metaratings.ru. Георгієв вважає, що російські футболісти не винні, а санкції до російського футболу є маячнею.

"Усунення російських спортсменів? Це справжня маячня. У чому винні футболісти та інші спортсмени? Я хочу поставити це питання всім, хто приймає важливі рішення. Для чого ці дурні вчинки?

У Європі змінюється ставлення до росії? Так, сильно змінюється на гірший бік. Я намагаюся переконати кожну людину, з ким говорю, що російські люди ні в чому не винні. Не можна вважати росіян поганими. Я жив у росії, знаю менталітет людей, знаю традиції. Я завжди буду за росію", — заявив Георгієв.

Додамо, що Георгієв уже завершив кар’єру. Раніше він грав за російські "Терек", "Амкар", "Рубін" та "Оренбург".

Раніше повідомлялося, що в росії хочуть створити футбольну лігу для команд з окупованих територій, а кримські клуби хочуть впровадити до чемпіонату росії, попри жорстку позицію УЄФА.