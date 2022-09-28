Ничья с Шотландией вылезла боком: Украина узнала свое место в отборе на Евро-2024

Наша команда попала в третью корзину, а соперников получит 9 октября

Сборная Украины на минорной ноте завершила выступление в Лиге наций. В последнем туре наша команда сыграла вничью с Шотландией.

Это повлекло за собой серьезные последствия. Мало того, что наша команда не сумела пробиться в высший дивизион Лиги наций, так еще при жеребьевке отбора на Евро-2024 украинцы вместо второй попали в третью корзину. И теперь нам в соперники могут попасть такие гранды, как Франция или Англия.

Жеребьевка квалификации чемпионата Европы состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Германия как хозяйка турнира попадет в финальную часть Евро-2024 напрямую.

Первая корзина: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша. Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия. Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения. Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония. Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта. Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Команды разделят на десять групп: в семи из них будут по пять команд, в трех – по шесть.

На чемпионат Европы попадут по две лучшие команды каждой из групп. Еще три места будут разыграны среди 12 победителей групп Лиги наций.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Действующим обладателем трофея является Италия, которая год назад в финале обыграла Англию в серии пенальти.

Ранее мы сообщали, что молодежная сборная Украины крупно обыграла Словакию (3:0) и по сумме двух матчей пробилась на Евро-2023.