Сборная Украины не сумела обыграть Шотландию в решающей игре: видеообзор матча Лиги наций

"Желто-синие" не сумели опередить Шотландию в турнирной таблице

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины провела ключевой матч 3-го розыгрыша Лиги наций УЕФА против команды Шотландии.

Встреча, которая состоялась в Кракове на одноименном стадионе, завершилась со счетом 0:0. Таким образом, украинцы заняли 2-е место в группе 1 Лиги B, а шотландцы с 1-го места выходят в Лигу А.

В первом тайме после нервного начала украинцы были обязаны открывать счет. Убойный момент не реализовал вингер Андрей Ярмоленко, который умудрился не попасть по пустым воротам после прострела Мудрика. К слову, Ярмоленко провел свой 112-й матч за национальную команду, что вывело его на первое место в истории "Желто-синих" (у предателя Украины Анатолия Тимощука — 144 матча, но УАФ исключила его из официального реестра игроков сборной).

Во втором тайме шотландцы сели в оборону, а украинцы устроили немало позиционных атак, которые не принесли результат.

Турнирное положение команд в группе 1 Лиги B

Украина - Шотландия - статистика матча

Полное видео матча Украина — Шотландия:

Видеообзор матча Украина — Шотландия будет доступен здесь позднее.

Напомним, на групповом этапе Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграла все 6 матчей. До этого украинцы минимально обыграли Ирландию (0:1), крупно переиграли сборную Армении (3:0), поделили очки с ирландцами (1:1), разгромно проиграли Шотландии (3:0) и уничтожили команду Армении (0:5).

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины крупно обыграла Словакию (3:0) и по сумме двух матчей пробилась на Евро-2023.