Бывший форвард сборной Украины трудоустроился в россии

Бывший украинский футболист стал тренером в команде из Санкт-Петербурга

Легенда донецкого "Шахтер" и экс-футболист сборной Украины Геннадий Зубов, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, решил поработать в стране-агрессоре.

Об этом рассказал главный тренер ФК Звезда (Санкт-Петербург), куда трудоустроился Геннадий, Дмитрий Комбаров. Он отметил, что бывшие тренеры "Шахтера" Зубов и Анатолий Скирчук (оба работали в системе донецкого клуба) получили место в его тренерском штабе. Скирчук получил должность помощника главного тренера, а Зубов стал тренером нападающих.

"Кто в моем штабе? Галкин Владислав Сергеевич – молодой петербургский специалист. Занимается тренерством уже 14 лет. Начинал с детей, знает рынок местных футболистов. Тренер вратарей – Сан Саныч Самохвалов – работал в команде до моего прихода. Еще один помощник – Скирчук Анатолий Юрьевич. Тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. Зубов Геннадий Александрович – тренер по нападающим. Также есть тренер по физподготовке Василий Сергеевич Жернаков, имеющий большой стаж работы. В целом получается такая смесь молодости и опыта", — заявил Комбаров.

Напомним, Зубов является одним из лучших форвардов в истории "Шахтера". На его счету 73 гола в 311 матчах за "Горняков". Кроме того, на его счету три гола в 29 играх за национальную команду. Геннадий является Заслуженным тренером Украины (2019).

Зубов забил один из лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов

Ранее сообщалось, что европейская страна согласилась сыграть с россией товарищеский матч.

Напомним, "Шахтер" удачно стартовал в Лиге чемпионов, переиграв немецки РБ "Лейпциг" (1:4).