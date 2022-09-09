Колишній форвард збірної України працевлаштувався у росії

Колишній український футболіст став тренером у команді із Санкт-Петербурга

Легенда донецького "Шахтар" та ексфутболіст збірної України Геннадій Зубов, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, вирішив попрацювати в країні-агресорі.

Про це розповів головний тренер ФК "Звєзда" (Санкт-Петербург), куди працевлаштувався Геннадій, Дмитро Комбаров. Він зазначив, що колишні тренери "Шахтаря" Зубов та Анатолій Скірчук (обидва працювали в системі донецького клубу) отримали місце у його тренерському штабі. Скірчук отримав посаду помічника головного тренера, а Зубов став тренером нападників.

"Хто у моєму штабі? Галкін Владислав Сергійович – молодий петербурзький фахівець. Займається тренерством уже 14 років. Починав із дітей, знає ринок місцевих футболістів. Тренер воротарів – Сан Санич Самохвалов – працював у команді до мого приходу. Ще один помічник – Скірчук Анатолій Юрійович. Тренер з величезним стажем, який знає тонкощі роботи як з молодими, так і досвідченими футболістами. Зубов Геннадій Олександрович – тренер нападників. Також є тренер із фізпідготовки Василь Сергійович Жернаков, який має великий стаж роботи. В цілому виходить така суміш молодості та досвіду", — Заявив Комбаров.

Нагадаємо, Зубов є одним із найкращих форвардів в історії "Шахтаря". На його рахунку 73 голи у 311 матчах за "Гірників". Крім того, на його рахунку три голи у 29 іграх за національну команду. Геннадій є заслуженим тренером України (2019).

Зубов забив один із найкращих голів Шахтаря у Лізі чемпіонів

Раніше повідомлялося, що європейська країна погодилася зіграти з росією товариський матч.

Нагадаємо, "Шахтар" вдало стартував у Лізі чемпіонів, перегравши німецький РБ "Лейпциг" (1:4).