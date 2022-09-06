"Шахтар" розпочав Лігу чемпіонів із сенсаційного розгрому: відеоогляд матчу з РБ "Лейпциг"

"Гірники" стартували у головному єврокубку з перемоги

У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" гостьовим матчем проти німецького РБ "Лейпциг" розпочав свій шлях у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч, що проходила у Лейпцигу на стадіоні "РБ Арена", завершилася з рахунком 1:4 на користь донецької команди. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У першому таймі обидві команди не показали швидкостей, але "Гірники" зуміли забити у дебюті. Воротар господарів Петер Гулачі "подарував" м’яч Мар’яну Шведу, а українець легко переправив "снаряд" у порожні ворота. Потім донеччани закрилися у своєму штрафному майданчику, а РБ "Лейпциг" намагався пробити оборону гостей.

На початку другого тайму захист "Шахтаря" "зламався" — Мохамед Сімакан у комбінаційній атаці зрівняв рахунок. Не встигли господарі відзначити гол, як Швед знову вивів донеччан уперед — цього разу новачкові "Шахтаря" допоміг рикошет. Німецький клуб намагався штурмувати ворота Трубіна, але "Гірники" не лише вистояли, а й забили ще. У швидкій контратаці відзначився Михайло Мудрик, а крапку в поєдинку поставив Лассіна Траоре, який вийшов на заміну.

Статистика матчу Лейпциг - Шахтар

Відеоогляд зустрічі (повне відео матчу доступне на megogo).

Відео голів:

14 вересня донеччани зіграють проти "Селтіка", а "Лейпциг" проведе гру проти "Реала".

Турнірне становище команд у групі F Ліги чемпіонів

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів від України виступає лише "Шахтар". Київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд у ЛЧ, двічі програвши португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3). Тепер кияни зіграють у Лізі Європи. У першому турі "Біло-синіх" чекає дуель із "Фенербахче".