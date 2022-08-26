"Динамо" дізналося імена суперників у Лізі Європи: результати жеребкування групового етапу
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Кияни були посіяні в перший кошик
У п’ятницю, 26 серпня, київське "Динамо", яке не зуміло подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, дізналося імена суперників на груповій стадії Ліги Європи сезону 2022/23.
Церемонія жеребкування відбулася у Стамбулі (Туреччина), передає офіційний сайт УЄФА. Під час процедури 32 команди було розподілено на 8 груп по 4 команди.
За підсумками жеребкування "Динамо" виступатиме у групі B разом із "Ренном" (Франція), "Фенербахче" (Туреччина) і АЕКом Ларнака (Кіпр).
Результати жеребкування Ліги Європи
Процедура жеребкування
32 учасники були рівномірно розподілені по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань. Перше місце у першому кошику посіла "Рома", яка перемогла у дебютному розіграші Ліги конференцій.
Команди із чотирьох кошиків сформували вісім груп. У кожній групі знаходиться по одній команді з кожного кошика.
В одну групу не могли потрапити команди з однієї асоціації.
Крім того, клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи двома або більше учасниками, були об’єднані в пари з метою розвести матчі даних команд по різних часових слотах. Пари було складено з урахуванням телеаудиторій.
- "Рома" та "Лаціо"
- "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал"
- "Феєноорд" та ПСВ
- "Ренн" та "Монако"
- "Реал Сосьєдад" та "Бетіс"
- "Уніон" та "Фрайбург"
- "Фенербахче" та "Трабзонспор"
- АЕК та "Омонія"
Груповий етап Ліги Європи стартує 8 вересня та завершиться 3 листопада. Фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня 2023 року на "Пушкаш Арені" у Будапешті (Угорщина).
Раніше відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого донецький "Шахтар" дізнався імена своїх суперників.
Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2-матчевим протистоянням із "Фенербахче". У 3-му відбірному раунді "Біло-сині" пройшли австрійський "Штурм", а в раунді плей-офф без шансів поступилися португальській "Бенфіці".