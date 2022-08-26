"Динамо" дізналося імена суперників у Лізі Європи: результати жеребкування групового етапу

Кияни були посіяні в перший кошик

У п’ятницю, 26 серпня, київське "Динамо", яке не зуміло подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, дізналося імена суперників на груповій стадії Ліги Європи сезону 2022/23.

Церемонія жеребкування відбулася у Стамбулі (Туреччина), передає офіційний сайт УЄФА. Під час процедури 32 команди було розподілено на 8 груп по 4 команди.

За підсумками жеребкування "Динамо" виступатиме у групі B разом із "Ренном" (Франція), "Фенербахче" (Туреччина) і АЕКом Ларнака (Кіпр).

Результати жеребкування Ліги Європи

Результати жеребкування Ліги Європи

Процедура жеребкування

32 учасники були рівномірно розподілені по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань. Перше місце у першому кошику посіла "Рома", яка перемогла у дебютному розіграші Ліги конференцій.

Склад кошиків перед жеребкуванням Ліги Європи

Команди із чотирьох кошиків сформували вісім груп. У кожній групі знаходиться по одній команді з кожного кошика.

В одну групу не могли потрапити команди з однієї асоціації.

Крім того, клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи двома або більше учасниками, були об’єднані в пари з метою розвести матчі даних команд по різних часових слотах. Пари було складено з урахуванням телеаудиторій.

"Рома" та "Лаціо"

"Манчестер Юнайтед" та "Арсенал"

"Феєноорд" та ПСВ

"Ренн" та "Монако"

"Реал Сосьєдад" та "Бетіс"

"Уніон" та "Фрайбург"

"Фенербахче" та "Трабзонспор"

АЕК та "Омонія"

Груповий етап Ліги Європи стартує 8 вересня та завершиться 3 листопада. Фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня 2023 року на "Пушкаш Арені" у Будапешті (Угорщина).

Раніше відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого донецький "Шахтар" дізнався імена своїх суперників.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2-матчевим протистоянням із "Фенербахче". У 3-му відбірному раунді "Біло-сині" пройшли австрійський "Штурм", а в раунді плей-офф без шансів поступилися португальській "Бенфіці".