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"Динамо" дізналося імена суперників у Лізі Європи: результати жеребкування групового етапу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ФК Динамо Київ Новина оновлена 26 серпня 2022, 14:39
ФК Динамо Київ

Кияни були посіяні в перший кошик

У п’ятницю, 26 серпня, київське "Динамо", яке не зуміло подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, дізналося імена суперників на груповій стадії Ліги Європи сезону 2022/23.

Церемонія жеребкування відбулася у Стамбулі (Туреччина), передає офіційний сайт УЄФА. Під час процедури 32 команди було розподілено на 8 груп по 4 команди.

За підсумками жеребкування "Динамо" виступатиме у групі B разом із "Ренном" (Франція), "Фенербахче" (Туреччина) і АЕКом Ларнака (Кіпр).

Результати жеребкування Ліги Європи

Результати жеребкування Ліги Європи
Результати жеребкування Ліги Європи

Процедура жеребкування

32 учасники були рівномірно розподілені по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань. Перше місце у першому кошику посіла "Рома", яка перемогла у дебютному розіграші Ліги конференцій.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы
Склад кошиків перед жеребкуванням Ліги Європи

Команди із чотирьох кошиків сформували вісім груп. У кожній групі знаходиться по одній команді з кожного кошика.

В одну групу не могли потрапити команди з однієї асоціації.

Крім того, клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи двома або більше учасниками, були об’єднані в пари з метою розвести матчі даних команд по різних часових слотах. Пари було складено з урахуванням телеаудиторій.

  • "Рома" та "Лаціо"
  • "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал"
  • "Феєноорд" та ПСВ
  • "Ренн" та "Монако"
  • "Реал Сосьєдад" та "Бетіс"
  • "Уніон" та "Фрайбург"
  • "Фенербахче" та "Трабзонспор"
  • АЕК та "Омонія"

Груповий етап Ліги Європи стартує 8 вересня та завершиться 3 листопада. Фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня 2023 року на "Пушкаш Арені" у Будапешті (Угорщина).

Раніше відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого донецький "Шахтар" дізнався імена своїх суперників.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2-матчевим протистоянням із "Фенербахче". У 3-му відбірному раунді "Біло-сині" пройшли австрійський "Штурм", а в раунді плей-офф без шансів поступилися португальській "Бенфіці".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Ліга Європи