"Шахтар" дізнався імена суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Український клуб потрапив до потужної групи

У четвер, 25 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Донецький "Шахтар", який після вильоту "Динамо" у кваліфікації залишився єдиним представником України в головному єврокубку, дізнався імена суперників на груповій стадії ЛЧ.

За підсумками жеребкування "Шахтар" зіграє у групі F з "Реалом", РБ Лейпциг та "Селтіком".

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Группа A — "Аякс", "Ліверпуль", "Наполі", "Рейнджерс".

Группа B — "Порту", "Атлетико", "Баєр", "Брюгге".

Группа C — "Баварія", "Барселона", "Інтер", "Вікторія" (Пльзень).

Группа D — "Айнтрахт", "Тоттенгем", "Спортинг", "Марсель".

Группа E — "Мілан", "Челсі", "Зальцбург", "Динамо" (Загреб).

Группа F — "Реал", РБ Лейпциг, "Шахтар", "Селтік".

Группа G — "Манчестер Сіті", "Севілья", "Боруссія" Д, "Копенгаген".

Группа H — ПСЖ, "Ювентус", "Бенфіка", "Маккабі" (Хайфа)

Нагадаємо, перед жеребкуванням 32 команди були поділені на 4 кошики. У перший потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. У трьох інших кошиках команди були розподілені згідно з клубним рейтингом УЄФА. Донеччани опинилися у 3-му кошику.

Склад кошиків перед жеребкуванням Ліги чемпіонів

Крім того, для асоціацій із двома/чотирма представниками у турнірі клуби об’єднали у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Це було зроблено з огляду на інтерес телеаудиторії.

A "Реал" та "Барселона"

B "Айнтрахт" та "Лейпциг"

C "Ман Сіті" та "Ліверпуль"

D "Мілан" та "Наполі"

E "Баварія" та "Боруссія"

F "ПСЖ" та "Олімпік"

G "Порту" та "Бенфіка"

H "Челсі" та "Тоттенхем"

I "Ювентус" та "Інтер"

J "Атлетіко" та "Севілья"

K "Рейнджерс" та "Селтік"

Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 має відбутися у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

Нагадаємо, київське "Динамо" не зуміло пройти "Бенфіку" у вирішальному раунді відбору ЛЧ, поступившись у гостях з рахунком 3:0. У першій грі "Біло-сині" програли з рахунком 0:2. Таким чином, "Динамо" продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи. Жеребкування групової стадії ЛЄ відбудеться 26 серпня.