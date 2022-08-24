Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Церемонія відбудеться у Стамбулі

У четвер, 25 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Динамо" не зуміло подолати останній відбірковий раунд ЛЧ, а тому від України у турнірі виступить лише донецький "Шахтар".

"Телеграф" проведе текстову трансляцію заходу, який розпочнеться о 19:00 за київським часом. До речі, в Україні можна буде переглянути церемонію по ТБ.

Учасники

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби — до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф. Повний перелік учасників групової стадії визначиться за підсумками матчів 24 серпня.

"Реал" (ESP, чинний переможець Ліги чемпіонів)

"Айнтрахт" (GER, чинний переможець Ліги Європи)

"Манчестер Сіті" (ENG)

"Мілан" (ITA)

"Баварія" (GER)

"Парі Сен-Жермен" (FRA)

"Порту" (POR)

"Аякс" (NED)

"Ліверпуль" (ENG)

"Челсі" (ENG)

"Барселона" (ESP)

"Ювентус" (ITA)

"Атлетіко" (ESP)

"Севілья" (ESP)

"Лейпциг" (GER)

"Тоттенхем" (ENG)

"Борусія" Дортмунд (GER)

"Зальцбург" (AUT)

"Шахтар" (UKR)

"Інтер" (ITA)

"Наполі" (ITA)

"Спортінг" (POR)

"Байєр" (GER)

"Олімпік" (FRA)

"Брюгге" (BEL)

"Селтік" (SCO)

"Бенфіка" (POR)

"Маккабі" Хайфа (ISR)

"Вікторія" (CZE)

Процедура жеребкування

Учасників поділять на чотири кошики. У перший потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА. На церемонії буде сформовано 8 груп по 4 команди.

Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об’єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії.

Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі.

Що далі

Календар Ліги чемпіонів буде скорочено до 8 тижнів через чемпіонат світу з футболу 2022, який відбудеться у листопаді/грудні 2022 року. З кожної групи по 2 найкращі команди проб’ються до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби, які займуть треті місця, змагатимуться у стиковому раунді Ліги Європи — за право брати участь у 1/8 фіналу ЛЄ.

Календар

Тур 1: 6/7 вересня

Тур 2: 13/14 вересня

Тур 3: 4/5 жовтня

Тур 4: 11/12 жовтня

Тур 5: 25/26 жовтня

Тур 6: 1/2 листопада

Жеребкування 1/8 фіналу: 7 листопада

Раніше повідомлялося, що в росії хочуть додати кримські футбольні клуби в систему своїх ліг, попри жорстку позицію УЄФА з цього приводу. До речі, російські клуби у поточному розіграші єврокубків участі не беруть через відповідне рішення організації.