Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
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Церемонія відбудеться у Стамбулі
У четвер, 25 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Динамо" не зуміло подолати останній відбірковий раунд ЛЧ, а тому від України у турнірі виступить лише донецький "Шахтар".
"Телеграф" проведе текстову трансляцію заходу, який розпочнеться о 19:00 за київським часом. До речі, в Україні можна буде переглянути церемонію по ТБ.
Учасники
У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби — до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф. Повний перелік учасників групової стадії визначиться за підсумками матчів 24 серпня.
- "Реал" (ESP, чинний переможець Ліги чемпіонів)
- "Айнтрахт" (GER, чинний переможець Ліги Європи)
- "Манчестер Сіті" (ENG)
- "Мілан" (ITA)
- "Баварія" (GER)
- "Парі Сен-Жермен" (FRA)
- "Порту" (POR)
- "Аякс" (NED)
- "Ліверпуль" (ENG)
- "Челсі" (ENG)
- "Барселона" (ESP)
- "Ювентус" (ITA)
- "Атлетіко" (ESP)
- "Севілья" (ESP)
- "Лейпциг" (GER)
- "Тоттенхем" (ENG)
- "Борусія" Дортмунд (GER)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Шахтар" (UKR)
- "Інтер" (ITA)
- "Наполі" (ITA)
- "Спортінг" (POR)
- "Байєр" (GER)
- "Олімпік" (FRA)
- "Брюгге" (BEL)
- "Селтік" (SCO)
- "Бенфіка" (POR)
- "Маккабі" Хайфа (ISR)
- "Вікторія" (CZE)
Процедура жеребкування
Учасників поділять на чотири кошики. У перший потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА. На церемонії буде сформовано 8 груп по 4 команди.
Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об’єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії.
Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі.
Що далі
Календар Ліги чемпіонів буде скорочено до 8 тижнів через чемпіонат світу з футболу 2022, який відбудеться у листопаді/грудні 2022 року. З кожної групи по 2 найкращі команди проб’ються до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби, які займуть треті місця, змагатимуться у стиковому раунді Ліги Європи — за право брати участь у 1/8 фіналу ЛЄ.
Календар
- Тур 1: 6/7 вересня
- Тур 2: 13/14 вересня
- Тур 3: 4/5 жовтня
- Тур 4: 11/12 жовтня
- Тур 5: 25/26 жовтня
- Тур 6: 1/2 листопада
- Жеребкування 1/8 фіналу: 7 листопада
Раніше повідомлялося, що в росії хочуть додати кримські футбольні клуби в систему своїх ліг, попри жорстку позицію УЄФА з цього приводу. До речі, російські клуби у поточному розіграші єврокубків участі не беруть через відповідне рішення організації.