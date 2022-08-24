Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Церемония состоится в Стамбуле

В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Динамо" не сумело преодолеть последний отборочный раунд ЛЧ, а потому от Украины в турнире выступит только донецкий "Шахтер".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 19:00 по киевскому времени. К слову, в Украине можно будет посмотреть церемонию по ТВ.

Участники

В жеребьевке примут участие 32 клуба — к 26 обладателям прямых путевок присоединятся шесть победителей раунда плей-офф. Полный список участников групповой стадии определится по итогам матчей 24 августа.

"Реал" (ESP, действующий победитель Лиги чемпионов)

"Айнтрахт" (GER, действующий победитель Лиги Европы)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Милан" (ITA)

"Бавария" (GER)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

"Порту" (POR)

"Аякс" (NED)

"Ливерпуль" (ENG)

"Челси" (ENG)

"Барселона" (ESP)

"Ювентус" (ITA)

"Атлетико" (ESP)

"Севилья" (ESP)

"Лейпциг" (GER)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Зальцбург" (AUT)

"Шахтер" (UKR)

"Интер" (ITA)

"Наполи" (ITA)

"Спортинг" (POR)

"Байер" (GER)

"Олимпик" (FRA)

"Брюгге" (BEL)

"Селтик" (SCO)

"Бенфика" (POR)

"Маккаби" Хайфа (ISR)

"Виктория" (CZE)

Процедура жеребьевки

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА. На церемонии будут сформированы 8 групп по 4 команды.

Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Что дальше

Календарь Лиги чемпионов будет сокращен до 8 недель из-за чемпионата мира по футболу 2022, который пройдет в ноябре/декабре 2022 года. Из каждой группы по 2 лучших команд пробьются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут третьи места, сразятся в стыковом раунде Лиги Европы — за право участвовать в 1/8 финала ЛЕ.

Календарь

Тур 1: 6/7 сентября

Тур 2: 13/14 сентября

Тур 3: 4/5 октября

Тур 4: 11/12 октября

Тур 5: 25/26 октября

Тур 6: 1/2 ноября

Жеребьевка 1/8 финала: 7 ноября

Ранее сообщалось, что в россии хотят внедрить крымские футбольные клубы в систему своих лиг, несмотря на жесткую позицию УЕФА по этому поводу. К слову, российские клубы в текущем розыгрыше еврокубков участие не принимают из-за соответствующего решения организации.