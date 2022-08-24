Укр

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Хавьер Дзанетти и Паоло Мальдини с трофеем Лиги чемпионов Новость обновлена 24 августа 2022, 21:16
Хавьер Дзанетти и Паоло Мальдини с трофеем Лиги чемпионов

Церемония состоится в Стамбуле

В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Динамо" не сумело преодолеть последний отборочный раунд ЛЧ, а потому от Украины в турнире выступит только донецкий "Шахтер".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 19:00 по киевскому времени. К слову, в Украине можно будет посмотреть церемонию по ТВ.

Участники

В жеребьевке примут участие 32 клуба — к 26 обладателям прямых путевок присоединятся шесть победителей раунда плей-офф. Полный список участников групповой стадии определится по итогам матчей 24 августа.

  • "Реал" (ESP, действующий победитель Лиги чемпионов)
  • "Айнтрахт" (GER, действующий победитель Лиги Европы)
  • "Манчестер Сити" (ENG)
  • "Милан" (ITA)
  • "Бавария" (GER)
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA)
  • "Порту" (POR)
  • "Аякс" (NED)
  • "Ливерпуль" (ENG)
  • "Челси" (ENG)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Ювентус" (ITA)
  • "Атлетико" (ESP)
  • "Севилья" (ESP)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Тоттенхэм" (ENG)
  • "Боруссия" Дортмунд (GER)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Шахтер" (UKR)
  • "Интер" (ITA)
  • "Наполи" (ITA)
  • "Спортинг" (POR)
  • "Байер" (GER)
  • "Олимпик" (FRA)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Селтик" (SCO)
  • "Бенфика" (POR)
  • "Маккаби" Хайфа (ISR)
  • "Виктория" (CZE)

Процедура жеребьевки

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА. На церемонии будут сформированы 8 групп по 4 команды.

Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Что дальше

Календарь Лиги чемпионов будет сокращен до 8 недель из-за чемпионата мира по футболу 2022, который пройдет в ноябре/декабре 2022 года. Из каждой группы по 2 лучших команд пробьются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут третьи места, сразятся в стыковом раунде Лиги Европы — за право участвовать в 1/8 финала ЛЕ.

Календарь

  • Тур 1: 6/7 сентября
  • Тур 2: 13/14 сентября
  • Тур 3: 4/5 октября
  • Тур 4: 11/12 октября
  • Тур 5: 25/26 октября
  • Тур 6: 1/2 ноября
  • Жеребьевка 1/8 финала: 7 ноября

Ранее сообщалось, что в россии хотят внедрить крымские футбольные клубы в систему своих лиг, несмотря на жесткую позицию УЕФА по этому поводу. К слову, российские клубы в текущем розыгрыше еврокубков участие не принимают из-за соответствующего решения организации.

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#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов