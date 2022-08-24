Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 241
Церемония состоится в Стамбуле
В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Динамо" не сумело преодолеть последний отборочный раунд ЛЧ, а потому от Украины в турнире выступит только донецкий "Шахтер".
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 19:00 по киевскому времени. К слову, в Украине можно будет посмотреть церемонию по ТВ.
Участники
В жеребьевке примут участие 32 клуба — к 26 обладателям прямых путевок присоединятся шесть победителей раунда плей-офф. Полный список участников групповой стадии определится по итогам матчей 24 августа.
- "Реал" (ESP, действующий победитель Лиги чемпионов)
- "Айнтрахт" (GER, действующий победитель Лиги Европы)
- "Манчестер Сити" (ENG)
- "Милан" (ITA)
- "Бавария" (GER)
- "Пари Сен-Жермен" (FRA)
- "Порту" (POR)
- "Аякс" (NED)
- "Ливерпуль" (ENG)
- "Челси" (ENG)
- "Барселона" (ESP)
- "Ювентус" (ITA)
- "Атлетико" (ESP)
- "Севилья" (ESP)
- "Лейпциг" (GER)
- "Тоттенхэм" (ENG)
- "Боруссия" Дортмунд (GER)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Шахтер" (UKR)
- "Интер" (ITA)
- "Наполи" (ITA)
- "Спортинг" (POR)
- "Байер" (GER)
- "Олимпик" (FRA)
- "Брюгге" (BEL)
- "Селтик" (SCO)
- "Бенфика" (POR)
- "Маккаби" Хайфа (ISR)
- "Виктория" (CZE)
Процедура жеребьевки
Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА. На церемонии будут сформированы 8 групп по 4 команды.
Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.
Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.
Что дальше
Календарь Лиги чемпионов будет сокращен до 8 недель из-за чемпионата мира по футболу 2022, который пройдет в ноябре/декабре 2022 года. Из каждой группы по 2 лучших команд пробьются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут третьи места, сразятся в стыковом раунде Лиги Европы — за право участвовать в 1/8 финала ЛЕ.
Календарь
- Тур 1: 6/7 сентября
- Тур 2: 13/14 сентября
- Тур 3: 4/5 октября
- Тур 4: 11/12 октября
- Тур 5: 25/26 октября
- Тур 6: 1/2 ноября
- Жеребьевка 1/8 финала: 7 ноября
Ранее сообщалось, что в россии хотят внедрить крымские футбольные клубы в систему своих лиг, несмотря на жесткую позицию УЕФА по этому поводу. К слову, российские клубы в текущем розыгрыше еврокубков участие не принимают из-за соответствующего решения организации.