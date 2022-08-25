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"Шахтер" узнал имена соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Кубок Лиги чемпионов Новость обновлена 25 августа 2022, 20:10
Кубок Лиги чемпионов

Украинский клуб попал в мощную группу

В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Донецкий "Шахтер", который после вылета "Динамо" в квалификации остался единственным представителем Украины в главном еврокубке, узнал имена соперников на групповой стадии ЛЧ.

По итогам жеребьевки "Шахтер" сыграет в группе F c "Реалом", РБ Лейпциг и "Селтиком".

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Группа A — "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".

Группа B — "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".

Группа C — "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория" (Пльзень).

Группа D — "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель"

Группа E — "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" (Загреб).

Группа F — "Реал", РБ Лейпциг, "Шахтер", "Селтик"

Группа G — "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Д, "Копенгаген".

Группа H — ПСЖ, "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.

Напомним, перед жеребьевкой 32 команды были разделены на 4 корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды были распределены согласно клубному рейтингу УЕФА. Дончане оказались в 3-й корзине.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги чемпионов
Состав корзин перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Кроме того, для ассоциаций с двумя/четырьмя представителями в турнире клубы объединили в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Это было сделано с учетом интереса телеаудитории.

  • A "Реал" и "Барселона"
  • B "Айнтрахт" и "Лейпциг"
  • C "Ман Сити" и "Ливерпуль"
  • D "Милан" и "Наполи"
  • E "Бавария" и "Боруссия"
  • F "ПСЖ" и "Олимпик"
  • G "Порту" и "Бенфика"
  • H "Челси" и "Тоттенхэм"
  • I "Ювентус" и "Интер"
  • J "Атлетико" и "Севилья"
  • K "Рейнджерс" и "Селтик"

Финал Лиги чемпионов 2022/23 должен состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Напомним, киевское "Динамо" не сумело пройти "Бенфику" в решающем раунде отбора ЛЧ, уступив в гостях со счетом 3:0. В первой игре "Бело-синие" проиграли со счетом 0:2. Таким образом, "Динамо" продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы. Жеребьевка групповой стадии ЛЕ состоится 26 августа.

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#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов