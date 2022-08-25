"Шахтер" узнал имена соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
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Украинский клуб попал в мощную группу
В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.
Донецкий "Шахтер", который после вылета "Динамо" в квалификации остался единственным представителем Украины в главном еврокубке, узнал имена соперников на групповой стадии ЛЧ.
По итогам жеребьевки "Шахтер" сыграет в группе F c "Реалом", РБ Лейпциг и "Селтиком".
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Группа A — "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".
Группа B — "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".
Группа C — "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория" (Пльзень).
Группа D — "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель"
Группа E — "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" (Загреб).
Группа F — "Реал", РБ Лейпциг, "Шахтер", "Селтик"
Группа G — "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Д, "Копенгаген".
Группа H — ПСЖ, "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.
Напомним, перед жеребьевкой 32 команды были разделены на 4 корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды были распределены согласно клубному рейтингу УЕФА. Дончане оказались в 3-й корзине.
Кроме того, для ассоциаций с двумя/четырьмя представителями в турнире клубы объединили в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Это было сделано с учетом интереса телеаудитории.
- A "Реал" и "Барселона"
- B "Айнтрахт" и "Лейпциг"
- C "Ман Сити" и "Ливерпуль"
- D "Милан" и "Наполи"
- E "Бавария" и "Боруссия"
- F "ПСЖ" и "Олимпик"
- G "Порту" и "Бенфика"
- H "Челси" и "Тоттенхэм"
- I "Ювентус" и "Интер"
- J "Атлетико" и "Севилья"
- K "Рейнджерс" и "Селтик"
Финал Лиги чемпионов 2022/23 должен состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Напомним, киевское "Динамо" не сумело пройти "Бенфику" в решающем раунде отбора ЛЧ, уступив в гостях со счетом 3:0. В первой игре "Бело-синие" проиграли со счетом 0:2. Таким образом, "Динамо" продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы. Жеребьевка групповой стадии ЛЕ состоится 26 августа.