"Динамо" узнало имена соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки группового этапа
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Киевляне были посеяны в первую корзину
В пятницу, 26 августа, киевское "Динамо", которое не сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, узнало имена соперников на групповой стадии Лиги Европы сезона 2022/23.
Церемония жеребьевки состоялась в Стамбуле (Турция), передает официальный сайт УЕФА. Во время процедуры 32 команды были распределены на 8 групп по 4 команд.
По итогам жеребьевки "Динамо" будет выступать в группе B вместе с "Ренном" (Франция), "Фенербахче" (Турция) и АЕКом Ларнака (Кипр).
Результаты жеребьевки Лиги Европы
Процедура жеребьевки
32 участника были равномерно распределены по четырем корзинам посева согласно клубным коэффициентам перед началом сезона и принципам Комитета по клубным соревнованиям. Первое место в первой корзине заняла "Рома", которая победила в дебютном розыгрыше Лиги конференций.
Команды из четырех корзин сформировали восемь групп. В каждой группе находится по одной команде из каждой корзины.
В одну группу не могли попасть команды из одной ассоциации.
Кроме того, клубы из ассоциаций, представленных на групповых этапах Лиги Европы двумя или более участниками, были объединены в пары с целью развести матчи данных команд по разным временным слотам. Пары были составлены на основе телеаудиторий.
- "Рома" и "Лацио"
- "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал"
- "Фейеноорд" и ПСВ
- "Ренн" и "Монако"
- "Реал Сосьедад" и "Бетис"
- "Унион" и "Фрайбург"
- "Фенербахче" и "Трабзонспор"
- АЕК и "Омония"
Групповой этап Лиги Европы стартует 8 сентября и завершится 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).
Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий "Шахтер" узнал имена своих соперников.
Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2-матчевым противостоянием с "Фенербахче". В 3-м отборочном раунде "Бело-синие" прошли австрийский "Штурм", а в раунде плей-офф без шансов уступили португальской "Бенфике".