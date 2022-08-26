Укр

"Динамо" узнало имена соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки группового этапа

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
173
ФК Динамо Киев Новость обновлена 26 августа 2022, 14:39
ФК Динамо Киев

Киевляне были посеяны в первую корзину

В пятницу, 26 августа, киевское "Динамо", которое не сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, узнало имена соперников на групповой стадии Лиги Европы сезона 2022/23.

Церемония жеребьевки состоялась в Стамбуле (Турция), передает официальный сайт УЕФА. Во время процедуры 32 команды были распределены на 8 групп по 4 команд.

По итогам жеребьевки "Динамо" будет выступать в группе B вместе с "Ренном" (Франция), "Фенербахче" (Турция) и АЕКом Ларнака (Кипр).

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Результаты жеребьевки Лиги Европы
Результаты жеребьевки Лиги Европы

Процедура жеребьевки

32 участника были равномерно распределены по четырем корзинам посева согласно клубным коэффициентам перед началом сезона и принципам Комитета по клубным соревнованиям. Первое место в первой корзине заняла "Рома", которая победила в дебютном розыгрыше Лиги конференций.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы
Состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы

Команды из четырех корзин сформировали восемь групп. В каждой группе находится по одной команде из каждой корзины.

В одну группу не могли попасть команды из одной ассоциации.

Кроме того, клубы из ассоциаций, представленных на групповых этапах Лиги Европы двумя или более участниками, были объединены в пары с целью развести матчи данных команд по разным временным слотам. Пары были составлены на основе телеаудиторий.

  • "Рома" и "Лацио"
  • "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал"
  • "Фейеноорд" и ПСВ
  • "Ренн" и "Монако"
  • "Реал Сосьедад" и "Бетис"
  • "Унион" и "Фрайбург"
  • "Фенербахче" и "Трабзонспор"
  • АЕК и "Омония"

Групповой этап Лиги Европы стартует 8 сентября и завершится 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий "Шахтер" узнал имена своих соперников.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2-матчевым противостоянием с "Фенербахче". В 3-м отборочном раунде "Бело-синие" прошли австрийский "Штурм", а в раунде плей-офф без шансов уступили португальской "Бенфике".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Лига Европы