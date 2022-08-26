"Динамо" узнало имена соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки группового этапа

Киевляне были посеяны в первую корзину

В пятницу, 26 августа, киевское "Динамо", которое не сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, узнало имена соперников на групповой стадии Лиги Европы сезона 2022/23.

Церемония жеребьевки состоялась в Стамбуле (Турция), передает официальный сайт УЕФА. Во время процедуры 32 команды были распределены на 8 групп по 4 команд.

По итогам жеребьевки "Динамо" будет выступать в группе B вместе с "Ренном" (Франция), "Фенербахче" (Турция) и АЕКом Ларнака (Кипр).

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Процедура жеребьевки

32 участника были равномерно распределены по четырем корзинам посева согласно клубным коэффициентам перед началом сезона и принципам Комитета по клубным соревнованиям. Первое место в первой корзине заняла "Рома", которая победила в дебютном розыгрыше Лиги конференций.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы

Команды из четырех корзин сформировали восемь групп. В каждой группе находится по одной команде из каждой корзины.

В одну группу не могли попасть команды из одной ассоциации.

Кроме того, клубы из ассоциаций, представленных на групповых этапах Лиги Европы двумя или более участниками, были объединены в пары с целью развести матчи данных команд по разным временным слотам. Пары были составлены на основе телеаудиторий.

"Рома" и "Лацио"

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал"

"Фейеноорд" и ПСВ

"Ренн" и "Монако"

"Реал Сосьедад" и "Бетис"

"Унион" и "Фрайбург"

"Фенербахче" и "Трабзонспор"

АЕК и "Омония"

Групповой этап Лиги Европы стартует 8 сентября и завершится 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий "Шахтер" узнал имена своих соперников.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2-матчевым противостоянием с "Фенербахче". В 3-м отборочном раунде "Бело-синие" прошли австрийский "Штурм", а в раунде плей-офф без шансов уступили португальской "Бенфике".