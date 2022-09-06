"Шахтер" начал Лигу чемпионов с сенсационного разгрома: видеообзор матча с РБ "Лейпциг"

"Горняки" стартовали в главном еврокубке с победы

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" гостевым матчем против немецкого РБ "Лейпциг" начал свой путь в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Встреча, проходившая в Лейпциге на стадионе "РБ Арена", завершилась со счетом 1:4 в пользу донецкой команды. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом тайме обе команды не показали скоростей, но "Горняки" сумели забить в дебюте. Вратарь хозяев Петер Гулачи "подарил" мяч Марьяну Шведу, а украинец легко переправил "снаряд" в пустые ворота. Затем дончане закрылись в своей штрафной, а РБ "Лейпциг" пытался пробить оборону гостей.

В начале второго тайма защита "Шахтера" дрогнула — Мохамед Симакан в комбинационной атаке сравнял счет. Не успели хозяева отметить гол, как Швед вновь вывел дончан вперед — на этот раз новичку "Шахтера" помог рикошет. Немецкий клуб пытался штурмовать ворота Трубина, но "Горняки" не только выстояли, но и забили еще. В быстрой контратаке отличился Михаил Мудрик. Точку в поединке поставил Лассина Траоре, вышедший на замену.

Статистика матча Лейпциг - Шахтер

Видеообзор встречи (полное видео матча доступно на megogo).

Видео голов:

14 сентября дончане сыграют против "Селтика", а "Лейпциг" проведет игру против "Реала".

Напомним, в Лиге чемпионов от Украины выступает только "Шахтер". Киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд в ЛЧ, дважды проиграв португальской "Бенфике" (0:2, 0:3). Теперь киевляне сыграют в Лиге Европы. В первом туре "Бело-синих" ожидает дуэль с "Фенербахче".