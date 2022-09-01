"Лейпциг" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" стартует в еврокубке в Германии

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" начнет свой путь на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА гостевым матчем против РБ "Лейпциг".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье будут оперативно доступны видео голов и хайлайты поединка.

Лига чемпионов покажет настоящий уровень донецкого клуба, который лишился ряда ведущих игроков в межсезонье из-за войны в Украине. В чемпионате Украины "Горняки" пока не блещут, и каждый матч подопечным Игора Йовичевича дается весьма трудно. РБ "Лейпциг" со скрипом стартовал в Бундеслиге и барахтается в середине турнирной таблицы немецкого первенства.

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Матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F РБ "Лейпциг" — "Шахтер" состоится на "РБ Арене" в Лейпциге (Германия). Поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, дончане являются безнадежными аутсайдерами встречи. По итогам жеребьевки ЛЧ "Горняки" также сыграют в группе с "Селтиком" и "Реалом".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" стартовал в чемпионате Украины с ничьей.