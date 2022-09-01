"Лейпциг" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" стартує в єврокубку у Німеччині

У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" розпочне свій шлях на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА гостьовим матчем проти РБ "Лейпциг".

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Крім того, у цій статті будуть оперативно доступні відео голів та хайлайти поєдинку.

Ліга чемпіонів покаже справжній рівень донецького клубу, який втратив низку провідних гравців у міжсезоння через війну в Україні. У чемпіонаті України "Гірники" поки що не блищать, і кожен матч підопічним Ігора Йовічевича дається дуже важко. РБ "Лейпциг" зі скрипом стартував у Бундеслізі й борсається в середині турнірної таблиці німецької першості.

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Матч 1-го туру Ліги чемпіонів у групі F РБ "Лейпциг" — "Шахтар" відбудеться на "РБ Арені" у Лейпцигу (Німеччина). Поєдинок можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Донеччани є безнадійними аутсайдерами зустрічі. За підсумками жеребкування ЛЧ "Гірники" також зіграють у групі з "Селтіком" та "Реалом".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" стартував у чемпіонаті України з нічиєї.