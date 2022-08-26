Як футболісти "Шахтаря" дивилися жеребкування ЛЧ

Для "Шахтаря" спільний перегляд жеребкування Ліги чемпіонів – гарна традиція

"Шахтар" спільно з титульним партнером клубу Parimatch Ukraine організували перегляд жеребкування групового етапу ЛЧ для команди й журналістів

У четвер, 25 серпня, футболісти й тренери "Шахтаря" вперше за багато місяців зібралися на НСК "Олімпійський" не заради гри, чи тренування, а щоб у дружній та веселій атмосфері поспілкуватися та обговорити майбутніх суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда, разом з представниками масмедіа подивилася церемонію жеребкування, та жваво ділилася емоціями від потрапляння "Шахтаря" в групу F разом з "Реалом" (вже втретє поспіль), "Лейпцигом" та "Селтіком". Тарас Степаненко засмутився, що не зіграє на "Енфілді", "Ліверпуль" відправили в групу А, але більшість хлопців, які посили команду лише цього літа, раділи можливості зіграти з переможцем минулорічної Ліги чемпіонів.

Для "Шахтаря" спільний перегляд жеребкування Ліги чемпіонів – гарна традиція. За ініціативи титульного партнера "гірників" Parimatch Ukraine команда щороку проводить спільні зустрічі з партнерами, вболівальниками та ЗМІ, щоб спільно розділити емоції інтригуючої події.

- Для нас підтримка українського спорту на всіх рівнях є одним з пріоритетних напрямків роботи. Ми раді бути партнером ФК "Шахтар", і впевнені, що клуб зможе досягти успіхів на європейській арені та гідно представити Україну. Співпраця з найкращими дозволяє нам ставати сильнішими та бути впевненими в результаті — наголосила CEO компанії Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Одразу після жеребкування гравці, головний тренер Ігор Йовічевіч і директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна поділились з журналістами своїми першими враженнями від складу групи та майбутніх суперників у Лізі чемпіонів.

- У Лізі чемпіонів ти знаєш усі команди, і ти вже серед 32 найкращих. Повторюся: це великий показник, і щодня я дедалі більше розумію, що перебуваю у великому клубі. Незважаючи на обставини та зовнішні чинники навколо наших клубів, "Шахтар" продовжує мати велику репутацію і статус у європейському футболі. Битимемось і презентуватимемо країну якнайкраще, — сказав Ігор Йовічевіч.

Емоції футболістів і реакція команди на жеребкування – у нашій фотогалереї.

Нагадаємо, що матч 1-го туру групового етапу пройдуть 6 та 7 вересня.