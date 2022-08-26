Рус

Як футболісти "Шахтаря" дивилися жеребкування ЛЧ

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Як футболісти "Шахтаря" дивилися жеребкування ЛЧ

Для "Шахтаря" спільний перегляд жеребкування Ліги чемпіонів – гарна традиція

"Шахтар" спільно з титульним партнером клубу Parimatch Ukraine організували перегляд жеребкування групового етапу ЛЧ для команди й журналістів

У четвер, 25 серпня, футболісти й тренери "Шахтаря" вперше за багато місяців зібралися на НСК "Олімпійський" не заради гри, чи тренування, а щоб у дружній та веселій атмосфері поспілкуватися та обговорити майбутніх суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда, разом з представниками масмедіа подивилася церемонію жеребкування, та жваво ділилася емоціями від потрапляння "Шахтаря" в групу F разом з "Реалом" (вже втретє поспіль), "Лейпцигом" та "Селтіком". Тарас Степаненко засмутився, що не зіграє на "Енфілді", "Ліверпуль" відправили в групу А, але більшість хлопців, які посили команду лише цього літа, раділи можливості зіграти з переможцем минулорічної Ліги чемпіонів.

Для "Шахтаря" спільний перегляд жеребкування Ліги чемпіонів – гарна традиція. За ініціативи титульного партнера "гірників" Parimatch Ukraine команда щороку проводить спільні зустрічі з партнерами, вболівальниками та ЗМІ, щоб спільно розділити емоції інтригуючої події.

- Для нас підтримка українського спорту на всіх рівнях є одним з пріоритетних напрямків роботи. Ми раді бути партнером ФК "Шахтар", і впевнені, що клуб зможе досягти успіхів на європейській арені та гідно представити Україну. Співпраця з найкращими дозволяє нам ставати сильнішими та бути впевненими в результаті — наголосила CEO компанії Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Одразу після жеребкування гравці, головний тренер Ігор Йовічевіч і директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна поділились з журналістами своїми першими враженнями від складу групи та майбутніх суперників у Лізі чемпіонів.

- У Лізі чемпіонів ти знаєш усі команди, і ти вже серед 32 найкращих. Повторюся: це великий показник, і щодня я дедалі більше розумію, що перебуваю у великому клубі. Незважаючи на обставини та зовнішні чинники навколо наших клубів, "Шахтар" продовжує мати велику репутацію і статус у європейському футболі. Битимемось і презентуватимемо країну якнайкраще, — сказав Ігор Йовічевіч.

Емоції футболістів і реакція команди на жеребкування – у нашій фотогалереї.

Нагадаємо, що матч 1-го туру групового етапу пройдуть 6 та 7 вересня.

Теги:
#ФК Шахтар #Шахтар