Как футболисты "Шахтера" смотрели жеребьевку ЛЧ

Для "Шахтера" общий просмотр жеребьевки Лиги чемпионов – хорошая традиция

"Шахтер" совместно с титульным партнером клуба Parimatch Ukraine организовали просмотр жеребьевки группового этапа ЛЧ для команды и журналистов

В четверг, 25 августа, футболисты и тренеры "Шахтера" впервые за многие месяцы собрались на НСК "Олимпийский" не ради игры или тренировки, а чтобы в дружеской и веселой атмосфере пообщаться и обсудить будущих соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда вместе с представителями массмедиа посмотрела церемонию жеребьевки и живо делилась эмоциями от попадания "Шахтера" в группу F вместе с "Реалом" (уже третий раз подряд), "Лейпцигом" и "Селтиком". Тарас Степаненко расстроился, что не сыграет на "Энфилде", "Ливерпуль" отправили в группу А, но большинство ребят, усиливших команду только этим летом, радовались возможности сыграть с победителем прошлогодней Лиги чемпионов.

Для "Шахтера" общий просмотр жеребьевки Лиги чемпионов – хорошая традиция. По инициативе титульного партнера "горняков" Parimatch Ukraine команда ежегодно проводит совместные встречи с партнерами, болельщиками и СМИ, чтобы разделить эмоции интригующего события.

– Для нас поддержка украинского спорта на всех уровнях является одним из приоритетных направлений работы. Мы рады быть партнером ФК "Шахтер", и уверены, что клуб сможет добиться успехов на европейской арене и достойно представить Украину. Сотрудничество с лучшими позволяет нам становиться сильнее и быть уверенными в результате – отметила CEO компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

После жеребьевки игроки, главный тренер Игорь Йовичевич и директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна поделились с журналистами своими первыми впечатлениями от состава группы и будущих соперников в Лиге чемпионов.

- В Лиге чемпионов ты знаешь все команды, и ты уже среди 32 лучших. Повторюсь: это большой показатель, и каждый день я все больше понимаю, что нахожусь в большом клубе. Несмотря на обстоятельства и внешние факторы вокруг наших клубов, "Шахтер" продолжает иметь большую репутацию и статус европейского футбола. Будем биться и представлять страну лучше, — сказал Игорь Йовичевич.

Эмоции футболистов и реакция команды на жеребьевку – в нашей фотогалерее.

Напомним, что матч 1-го тура группового этапа пройдет 6 и 7 сентября.