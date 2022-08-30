"Лейпциг" — "Шахтар": що говорять букмекери про стартовий матч "Гірників" у Лізі чемпіонів

"Гірники" стартують у головному єврокубку в Німеччині

Суворий жереб відправив донецький "Шахтар" у групу F Ліги чемпіонів, донеччани почнуть шлях у головному єврокубку грою проти "РБ Лейпциг". Напередодні зустрічі букмекери оцінили шанси команд.

Про це повідомляє pm.ua. На думку фахівців, "Шахтар" є безнадійним аутсайдером матчу.

На перемогу німецького колективу спеціалісти пропонують коефіцієнт 1,25. Водночас шанси донеччан на успіх чи нічию набагато менші — коефіцієнти 10,50 та 6,40 відповідно. Аналітики вважають, що (най)імовірнішим результатом гри стане перемога господарів із рахунком 2:0 (коефіцієнт 7,50).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Лейпциг" — "Шахтар" (дані за 30 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Лейпцига" 1,25 — нічия 6,40 — перемога "Шахтаря" 10,50)

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Матч "Лейпциг" — "Шахтар" відбудеться у вівторок, 6 вересня, на "РБ Арена" у Лейпцигу. Додамо, "Шахтар", окрім "Лейпцига", на груповій стадії ЛЧ зіграє проти "Реала" та "Селтіка".

Нагадаємо, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ, поступившись у гостях "Бенфіці" (3:0), а тому продовжить свій шлях у Лізі Європи. До речі, "Біло-сині" вже дізналися імена суперників по групі у ЛЄ.