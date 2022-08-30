"Лейпциг" - "Шахтер": что говорят букмекеры о стартовом матче "Горняков" в Лиге чемпионов

"Горняки" стартуют в главном еврокубке в Германии

Суровый жребий отправил донецкий "Шахтер" в группу F Лиги чемпионов, дончане начнут путь в главном еврокубке игрой против "РБ Лейпциг". Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.

Об этом сообщает pm.ua. По мнению специалистов, "Шахтер" является безнадежным аутсайдером матча.

На победу немецкого коллектива специалисты предлагают коэффициент 1,25. В то же время шансы дончан на успех или ничью намного меньше — коэффициенты 10,50 и 6,40 соответственно. Аналитики считают, что самым вероятным исходом игры станет победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 7,50).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Шахтер" (данные за 30 августа):

Пари-Матч: (победа "Лейпцига" 1,25 — ничья 6,40 — победа "Шахтера" 10,50)

Матч "Лейпциг" — "Шахтер" состоится во вторник, 6 сентября, на "РБ Арена" в Лейпциге. Добавим, "Шахтер", кроме "Лейпцига", на групповой стадии ЛЧ сыграет против "Реала" и "Селтика".

Напомним, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ, уступив в гостях "Бенфике" (3:0), а потому продолжит свой путь в Лиге Европы. К слову, "Бело-синие" уже узнали имена соперников по группе в ЛЕ.