"Лейпциг" — "Шахтар": де і коли дивитися перший матч "Гірників" у Лізі чемпіонів

"Шахтар" спробує дати бій німецькому колективу

Донецький "Шахтар" найближчого вівторка, 6 вересня, стартує в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 гостьовим матчем проти німецького РБ "Лейпциг". В Україні поєдинок, у якому "Гірники" є безнадійними аутсайдерами, покаже ОТТ-сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Донеччани не найкращим чином стартували в чемпіонаті України й поки що вимучують позитивний результат із клубами рівня УПЛ. РБ "Лейпциг" також буксує у чемпіонаті Німеччини, проте там суперники рівнем вище, ніж в УПЛ. Проте спостерігати за грою української команди в елітному єврокубку буде дуже цікаво. Матч "Лейпциг" — "Шахтар" відбудеться на "РБ Арені" у Німеччині.

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Додамо, що за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів "Шахтар" виступає у групі F, де крім "Лейпцигу" присутні іспанський "Реал" та шотландський "Селтік". Саме із шотландцями у середу, 14 вересня, "Гірники" проведуть поєдинок 2-го туру ЛЧ.

Нагадаємо, "Шахтар" у 1-му турі УПЛ 2022/23 не зумів обіграти "Металіст-1925" (0:0).