"Лейпциг" - "Шахтер": где и когда смотреть первый матч "Горняков" в Лиге чемпионов

"Шахтер" попробует дать бой немецкому коллективу

Донецкий "Шахтер" в ближайший вторник, 6 сентября, стартует в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 гостевым матчем против немецкого РБ "Лейпциг". В Украине поединок, в котором "Горняки" являются безнадежными аутсайдерами, покажет ОТТ-сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Дончане не лучшим образом стартовали в чемпионате Украины и пока вымучивают положительный результат с клубами уровня УПЛ. РБ "Лейпциг" также буксует в чемпионате Германии, однако там соперники уровнем выше, чем в УПЛ. Тем не менее понаблюдать за игрой украинской команды в элитном еврокубке будет весьма интересно. Матч "Лейпциг" — "Шахтер" состоится на "РБ Арене" в Германии.

Добавим, что по итогам жеребьевки Лиги чемпионов "Шахтер" выступает в группе F, где кроме "Лейпцига" присутствуют испанский "Реал" и шотландский "Селтик". Именно с шотландцами в среду, 14 сентября, "Горняки" проведут поединок 2-го тура ЛЧ.

Напомним, "Шахтер" в 1-м туре УПЛ 2022/23 не сумел обыграть "Металлист-1925" (0:0).