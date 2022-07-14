У "Шахтера" новый тренер: что о нем известно

У наставника большой опыт работы с украинскими клубами

Донецкий ФК "Шахтер", который на днях уволил с должности главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби, назвал имя его преемника. Им стал хорватский специалист Игорь Йовичевич.

Как сообщил клуб в своих соцсетях, Йовичевич по контракту будет работать с дончанами следующие два года. Он будет 35 наставником в истории клуба.

48-летний Йовичевич начинал как полузащитник в загребском "Динамо", откуда попал в мадридский "Реал". Успел поиграть за львовский клуб "Карпаты".

После завершения карьеры игрока свой первый крупный тренерский контракт получил в Украине – в 2014-2015 годах был и.о., а затем и официальным главным тренером "Карпат". Работал как наставник со словенским "Целе" и родным загребским "Динамо". В сезоне 2019-2020 привел свой клуб к статусу чемпиона Хорватии. С 2020 по 2022 год тренировал СК "Днепр-1" в Украине — занял с ним третье место в Украинской премьер лиге, выведя команду в розыгрыш Лиги Европы.

Как тренер провел 92 матча в чемпионате и Кубке Украины: 37 побед, 18 ничьих, 37 поражений (разница мячей: 135-120).

Напомним, накануне стало известно, что полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из английского "Вест Хэма" в "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.