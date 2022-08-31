"Фенербахче" - "Динамо": где и когда смотреть принципиальный матч Лиги Европы

Команды в третий раз в сезоне встретятся на поле

В четверг, 8 сентября, "Динамо" волею жребия вновь встретится с "Фенербахче" в еврокубках, но на этот раз на групповой стадии Лиги Европы. В прямом эфире матч 1-го тура ЛЕ покажет ОТТ-сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевский клуб вновь проведет дуэль с турками. "Бело-синим" в первом туре ЛЕ предстоит игра в Стамбуле, что не сулит украинскому клубу ничего хорошего. Букмекеры считают именно "Фенербахче" фаворитом встречи, несмотря на то, что "Динамо" уже обыгрывало "Канареек" в текущем сезоне.

Напомним, киевляне стартовали в еврокубках со 2-го квалификационном раунда Лиги чемпионов матчами с"Фенербахче" (2:1 в пользу "Бело-синих" по сумме двух поединков). Во второй игре разгорелся большой скандал из-за кричалок фанатов "Канареек" про путина. Руководство турецкого клуба отказалось извиняться за поведение своих болельщиков, а позднее УЕФА наказал стамбульцев.

Добавим, что киевляне неудачно стартовали в чемпионате Украины, уступив "Днепру-1" (0:3). После этой встречи главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу заявил, что может покинуть команду.