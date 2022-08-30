"Динамо" вновь сыграет с "Фенербахче": кто фаворит матча Лиги Европы

"Бело-синие" стартуют в основном раунде еврокубка в гостях

Киевское "Динамо" после вылета из квалификации Лиги чемпионов волею судьбы оказалось в одной группе Лиги Европы с "Фенербахче". Именно со стамбульцами киевляне начнут свой путь на групповой стадии ЛЕ. Букмекеры считают турецкий коллектив фаворитом поединка.

Об этом сообщает pm.ua. По мнению специалистов, победителем дуэли, вероятно, станут хозяева.

Аналитики считают стамбульский коллектив явным фаворитом, несмотря на то, что киевляне уже обыгрывали "Фенербахче" в текущем сезоне. Коэффициент на успех хозяев равен 1,69. В то же время триумф гостей и ничья маловероятны — 4,70 и 4,00 соответственно. Добавим, что букмекеры назвали и самый вероятный исход встречи — ничья со счетом 1:1 (коэффициент — 8,00).

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Фенербахче" — "Динамо" (данные за 30 августа):

Пари-Матч: (победа "Фенербахче" 1,69 — ничья 4,00 — победа "Динамо" 4,70)

Матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Фенербахче" — "Динамо" состоится в четверг, 8 сентября, на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

Напомним, во втором квалификационном раунде "Динамо" прошло "Фенербахче" в 2-матчевой дуэли (2:1 по сумме двух поединков). Во втором поединке разгорелся большой скандал из-за кричалок фанатов "Канареек" про путина. Руководство турецкого клуба отказалось извиняться за поведение своих болельщиков, а позднее УЕФА наказал стамбульцев.