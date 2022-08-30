"Динамо" знову зіграє з "Фенербахче": хто фаворит матчу Ліги Європи

"Біло-сині" стартують в основному раунді єврокубка в гостях

Київське "Динамо" після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів волею долі опинилося в одній групі Ліги Європи з "Фенербахче". Саме зі стамбульцями кияни розпочнуть свій шлях на груповій стадії ЛЄ. Букмекери вважають турецький колектив фаворитом поєдинку.

Про це повідомляє pm.ua. На думку фахівців, переможцем дуелі, ймовірно, стануть господарі.

Аналітики вважають стамбульський колектив явним фаворитом, попри те, що кияни вже обігравали "Фенербахче" в цьому сезоні. Коефіцієнт на успіх господарів дорівнює 1,69. Водночас тріумф гостей та нічия малоймовірні — 4,70 та 4,00 відповідно. Додамо, що букмекери назвали й найімовірніший результат зустрічі – нічия з рахунком 1:1 (коефіцієнт – 8,00).

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Фенербахче" — "Динамо" (дані за 30 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Фенербахче" 1,69 — нічия 4,00 — перемога "Динамо" 4,70)

Матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи "Фенербахче" — "Динамо" відбудеться у четвер, 8 вересня, на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді "Динамо" пройшло "Фенербахче" у 2-матчевій дуелі (2:1 за сумою двох поєдинків). У другому поєдинку спалахнув великий скандал через кричалки фанатів "Канарок" про путіна. Керівництво турецького клубу відмовилося вибачатися за поведінку своїх уболівальників, а пізніше УЄФА покарав стамбульців.